Un responsable du renseignement afghan se vante d’avoir ordonné des attaques qui ont tué des centaines de civils

Le vice-ministre afghan du renseignement s’est vanté à la télévision nationale de son rôle dans un attentat suicide à Kaboul en 2018 qui a tué plus de 100 personnes.

Lors d’une apparition sur TOLONews le 28 janvier, Taj Mir Jawad s’est attribué le mérite d’avoir dirigé l’attaque, ainsi que d’autres attaques, notamment des attentats à la voiture et des attentats-suicides.

L’attaque de 2018 impliquait une ambulance remplie d’explosifs se rendant à une intersection à Kaboul, où elle a explosé et tué plus de 100 civils, dont des femmes et des enfants.

Deux responsables du renseignement américain, qui souhaitent rester anonymes, ont déclaré au Long War Journal que Taj Mir Jawad s’appelait Jawad Sargar pendant son mandat de commandant taliban qui a aidé à diriger le réseau d’attaque de Kaboul avec le djihadiste connu Daud, ou Dawood.

Tajuden Soroush, correspondant international principal d’Iran International, a publié un extrait de l’interview sur Twitter.

Suhail Shaheen, chef du bureau politique à Doha, a réfuté l’affirmation de Jawad, déclarant à Fox News Digital que “le meurtre de civils n’a jamais été la politique de l’Émirat islamique d’Afghanistan (AIE). Nous réfutons cela”.

“Le porte-parole de l’AIE avait nié avoir perpétré l’attentat de 2018”, a souligné Shaheen, qui avait auparavant été porte-parole des talibans lors de leur insurrection.

Le réseau d’attaque de Kaboul a utilisé le personnel et les ressources des talibans, d’Al-Qaïda et d’un certain nombre de mouvements islamiques à travers l’Ouzbékistan et le Turkistan pour mener des attaques autour de la capitale afghane.

Bill Roggio de la Fondation pour la défense des démocraties et rédacteur en chef du Long War Journal, a écrit sur Twitter que le groupe a même trouvé le soutien du Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran, qui, selon lui, a directement financé les talibans et al-Qaïda.

“Le CGRI finançait certaines des attaques les plus spectaculaires au cœur de l’Afghanistan contre les forces de sécurité américaines, de l’OTAN et afghanes, ainsi que des civils”, a écrit Roggio.

Jawad a pris ses fonctions de vice-ministre du renseignement peu de temps après que les talibans ont pris le contrôle de l’Afghanistan à la suite du retrait précipité des troupes américaines du pays.

Selon The Long War Journal, il rend compte à Abdul Haq Wasiq, un ancien détenu de Guantanamo Bay qui a été directeur général adjoint du renseignement des talibans avant les attentats du 11 septembre. Wasiq est maintenant le directeur du renseignement de l’Émirat islamique d’Afghanistan.