Revue nationale

Les politiques énergétiques de Biden feront voir le bleu du Nouveau-Mexique en rouge

Lew Wallace, l’ancien gouverneur territorial du Nouveau-Mexique (et auteur de Ben Hur), a dit un jour: «Tout calcul basé sur l’expérience ailleurs échoue au Nouveau-Mexique.» À bien des égards, Wallace était prévoyant à propos de cet État magnifique, pauvre et unique dans le sud-ouest américain. Un «calcul» sur la politique moderne qui le rendrait particulièrement perplexe est le fait qu’un État occidental relativement pauvre mais riche en pétrole élit des politiciens qui sont si directement en désaccord avec son meilleur intérêt économique. Après le Texas et le Dakota du Nord, le Nouveau-Mexique est le troisième -Le plus grand État producteur de pétrole des États-Unis Les industries pétrolière et gazière se combinent pour générer environ 40 pour cent de son budget annuel. De plus, les ressources pétrolières et gazières du Nouveau-Mexique sont fortement concentrées sur des terres gérées par le gouvernement fédéral. Le rôle central de l’énergie, en particulier de l’énergie extraite à l’intérieur des frontières de l’État et contrôlée par les décideurs fédéraux, pourrait amener à croire que les Néo-Mexicains voteraient pour les républicains pro-énergie aux élections fédérales.Au lieu de cela, le Nouveau-Mexique est devenu un État bleu sûr. . Il est allé de justesse pour George W. Bush en 2004, mais depuis lors, il est allé pour les démocrates par de larges marges. La situation est encore plus difficile au niveau de l’État, où les démocrates ont eu des «trifectas» (contrôle total des deux chambres et du manoir du gouverneur) pendant 60 des 90 dernières années. Le GOP n’a pas eu une telle autorité gouvernementale dans l’État depuis une seule année depuis 1931 et, malgré un chiffre d’affaires important, n’a pas élu un républicain au Sénat américain depuis que Pete Domenici a pris sa retraite en 2009. En 2020, Biden a remporté l’État de 54,3% à 43,5%. pour cent malgré le fait que les politiques pro-énergétiques du président Trump ont été une aubaine pour l’économie du Nouveau-Mexique et que les politiques énergétiques de l’administration Biden sont un poignard visant au cœur de l’économie du Nouveau-Mexique. Ce «poignard» se présente sous la forme de nombreux – parfois claires, souvent contradictoires – des déclarations que le candidat Biden a faites pendant la campagne. On ne sait pas ce que Biden fera à propos de la fracturation hydraulique, ou «fracturation», qui permet aux producteurs de pétrole et de gaz d’accéder à des sources de pétrole et de gaz auparavant inaccessibles. Il a renoncé à une interdiction totale à l’échelle nationale à la fin de la campagne. Cependant, Biden a clairement déclaré qu’il interdirait les nouveaux permis de gaz et de pétrole – y compris la fracturation hydraulique – sur les terres fédérales.Le ciblage des terres fédérales dévasterait l’industrie pétrolière et gazière du Nouveau-Mexique et son économie, en raison du vaste domaine fédéral de l’État. Selon l’Institute for Energy Research, 34,7% des terres du Nouveau-Mexique sont fédérales. Au cours de l’exercice 2019, le Nouveau-Mexique a reçu un décaissement lié à l’énergie (du Bureau fédéral de la gestion des terres) de 1,17 milliard de dollars, le paiement le plus élevé effectué dans tous les États (le Wyoming était le suivant, avec 641 millions de dollars, puis le Colorado, avec 108 millions de dollars). Il s’agissait du paiement le plus élevé du bureau dans l’histoire de l’État et se compare à 455 millions de dollars en 2017. Une grande majorité de cette augmentation des revenus est le résultat de la fracturation.En outre, les données du Global Energy Institute indiquent que si la production d’énergie sur les terres fédérales étaient interdits, le Nouveau-Mexique perdrait 24 300 emplois (10 000 directs, 14 300 indirects et induits), un coup dur pour un État comptant environ 900 000 personnes. Pour aggraver les choses, bon nombre des emplois «directs» perdus sont bien rémunérés – ce qui n’est pas facile à trouver au Nouveau-Mexique, un État qui se classe constamment parmi les plus pauvres du pays et qui a été durement touché par Pandémie de covid19. La fermeture complète des terres fédérales du Nouveau-Mexique à la production d’énergie coûterait à l’État 496 millions de dollars en redevances annuelles, soit 8% du total des revenus du fonds général de l’État.L’interdiction de fracturation proposée par Biden est encore trop pour la gouverneure démocrate du Nouveau-Mexique, Michelle Lujan Grisham, qui a a déclaré qu’elle demanderait une exemption de toute future interdiction de forage. Reconnaissant les contributions des recettes fiscales au financement de l’éducation, Grisham a expliqué à la conférence de l’Association pétrolière et gazière du Nouveau-Mexique à Santa Fe en octobre dernier que «sans l’effort énergétique dans cet État, personne ne peut faire de l’éducation la priorité absolue». , Lujan Grisham soutient largement les politiques énergétiques de Biden. (Elle est même sur la liste restreinte du président élu pour les postes administratifs.) Tous deux ont déclaré qu’ils aimeraient «sortir des combustibles fossiles» malgré la dépendance financière du Nouveau-Mexique vis-à-vis de l’industrie. en ce qui concerne les terres fédérales, non seulement le met en désaccord avec Lujan Grisham, mais cela le place loin à gauche du président Obama sur la question. Lors d’un débat présidentiel en 2012, Obama a déclaré: «Nous avons ouvert des terres publiques. Nous forons en fait plus sur les terres publiques que sous l’administration précédente. . . . Et le gaz naturel n’apparaît pas seulement comme par magie; nous l’encourageons et travaillons avec l’industrie. »Le président Obama était bien sûr considéré comme un écologiste par les opposants politiques et les partisans. Son soutien au droit du gaz naturel n’est pas difficile à concilier avec son bilan environnemental. C’est parce que (lorsqu’il est utilisé dans une nouvelle centrale électrique), le gaz naturel émet de 50 à 60 pour cent moins de CO2 qu’une nouvelle centrale au charbon typique.Obama a compris les vastes avantages du gaz naturel, y compris le fait qu’il était approprié de forer pour cela sur le fédéral. terres. Au cours de son mandat, la production de gaz naturel a augmenté d’environ 35%, passant d’environ 21 millions de pieds cubes à plus de 28,4 millions de pieds cubes.S’il se soucie vraiment de l’environnement, Biden serait sage de suivre le manuel de son prédécesseur. Selon l’EPA, les émissions nettes de gaz à effet de serre aux États-Unis ont diminué de 10% de 2005 à 2018, et une grande partie de la contribution à cette baisse ces dernières années était «due à une évolution croissante vers l’utilisation de gaz naturel moins intensif en dioxyde de carbone pour production d’électricité et une augmentation rapide de l’utilisation des énergies renouvelables dans le secteur de l’énergie électrique. » Mais si les prix du gaz naturel augmentent – et qu’une interdiction du crédit-bail fédéral est susceptible de contribuer à une hausse des prix – ces évolutions positives pourraient s’inverser. L’Energy Information Administration a récemment projeté que la hausse des prix du gaz naturel ferait passer la part du charbon dans la production d’électricité de 18% à 22% en 2021.Obama a également signé une loi mettant fin aux restrictions du gouvernement américain sur les exportations de pétrole brut en 2015. Au cours de la campagne, Biden a fait face à d’énormes pressions de la part de l’aile gauche de sa base politique pour se prononcer sur des politiques telles que le Green New Deal et l’interdiction de la fracturation hydraulique et d’autres productions d’énergie à base de combustibles fossiles. Biden n’a jamais été associé à de telles positions d’extrême gauche contre la politique économique et la croissance dans le passé. N’oubliez pas que même Obama est à droite de l’endroit où Biden a fait campagne. Espérons que le président Biden ait une approche plus réaliste de l’énergie que le candidat Biden. L’avenir économique du Nouveau-Mexique est certainement en jeu, tout comme la reprise de l’économie entravée par les virus de notre pays.Plutôt que d’instaurer une interdiction générale de la production de pétrole et de gaz sur les terres fédérales, une meilleure approche serait de reconnaître les avantages et de travailler à assurez-vous que toute production est gérée de manière responsable et sûre. Le secteur énergétique américain en pleine croissance et l’indépendance énergétique américaine ont permis de remporter des victoires pour l’environnement, pour les consommateurs et pour les économies des États-Unis et des États comme celle du Nouveau-Mexique. Continuons ainsi.