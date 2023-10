Une telle démarche devrait être « réalisable » du point de vue de la sécurité, a déclaré Basem Naim.

Le Hamas ne peut pas libérer les otages qu’il détient à Gaza tant que l’armée israélienne n’arrête pas sa campagne de bombardements contre l’enclave palestinienne, a déclaré Basem Naim, membre du bureau politique du groupe militant, à RT lors de la visite de sa délégation à Moscou cette semaine.

Naim a déclaré que le Hamas n’a pas pu collecter les informations nécessaires sur l’identité des otages détenus dans divers sites dispersés autour de l’enclave face aux raids aériens israéliens constants et à un blocus qui a coupé toutes les communications à l’intérieur de Gaza.

« Les personnes capturées sont [held] à différents endroits par différents groupes sur différents sites », dit-il, ajoutant que “nous [have] toujours appelé à un cessez-le-feu pour avoir la possibilité de collecter les informations nécessaires » et dresser une liste détaillée des otages. Le responsable du Hamas a également affirmé que certaines personnes seraient détenues par le groupe. « ne sont pas dans la bande de Gaza ».

Naim a confirmé que l’organisation reçoit des questions sur diverses personnes potentiellement prises en otage lors de l’attaque du 7 octobre et “transmet” ces demandes à « les gens sur le terrain ».

Il a déclaré que le Hamas était prêt à libérer toutes les personnes prises en otage dès le premier jour, mais qu’il ne pourrait le faire que lorsque “réalisable, y compris du point de vue de la sécurité”. Il n’a pas précisé les conditions exactes qui devraient être remplies pour libérer les otages.

Le responsable a déclaré que les militants « a fait de son mieux » pour maintenir les otages en vie, tout en affirmant qu’une cinquantaine d’entre eux auraient pu être tués dans les bombardements israéliens. « Ils ont bombardé des milliers de maisons sans avertissement préalable. » a-t-il ajouté, faisant référence à l’armée israélienne.















Naim a également averti que si l’armée israélienne ne le faisait pas, “arrêtez immédiatement” les combats seraient probablement «ne se limite pas aux frontières de la Palestine».

« Cela s’étendra à la région et peut-être… au-delà », a-t-il déclaré, expliquant en outre que le conflit était essentiellement politique et devait être résolu par des moyens politiques.

Naim a également mis en garde contre une transformation du conflit entre Israël et les Palestiniens en conflit religieux, car cela opposerait Israël à la communauté musulmane mondiale et conduirait à « déstabilisation dans le monde ».

Une délégation du Hamas est arrivée dans la capitale russe le 26 octobre pour des négociations. Selon RIA Novosti, l’équipe était dirigée par un autre membre du bureau politique du Hamas, Moussa Mohammed Abu Marzouk.

Vendredi, Marzouk a déclaré avoir reçu une liste de citoyens russes qui seraient détenus par le Hamas à Gaza, selon le média. Il a déclaré que le groupe accorderait la plus grande attention à la liste et rechercherait minutieusement ces personnes. «C’est dur mais nous cherchons [for them]», il a dit.

La délégation a également déclaré que le Hamas accorderait une plus grande attention aux demandes de la Russie tout en saluant ce qu’elle appelle la position constructive de Moscou sur l’escalade en cours.