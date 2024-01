Un responsable du Hamas rejette la solution à 2 États

Le massacre militant d’Israéliens le 7 octobre a ravivé le rêve d’un État palestinien qui inclurait l’État actuel d’Israël, a déclaré un haut responsable du Hamas.

Khaled Mashaal, dans un podcast koweïtien qui a attiré l’attention mercredi, a rejeté toute solution à deux États, a rejeté la reconnaissance de l’État israélien et a déclaré qu’il y avait un « quasi-consensus » parmi les Palestiniens sur le fait que leur État devrait s’étendre du fleuve Jourdain à la mer Méditerranée. . Cela inclurait la bande de Gaza, la Cisjordanie et tout Israël.

Mashaal, un milliardaire vivant au Qatar, a déclaré que 17 années de règne à Gaza ont permis au Hamas de renforcer sa force militaire sans être gêné par Israël. Et il n’a exprimé aucun remords pour les milliers de morts et la dévastation provoquée à Gaza par l’assaut des militants.

“Il n’y avait pas de liberté à Gaza”, a déclaré Mashaal dans une traduction de Le temps d’Israël. “Il y avait une stabilité apparente, mais la vie n’était pas belle. Les Palestiniens ne souhaitent pas améliorer leur vie sous l’occupation.”

Le rassemblement sur l’avortement du président Biden perturbépar des manifestations répétées contre Gaza

Développements :

∎Les forces terrestres israéliennes ont encerclé la ville méridionale de Khan Younis, la deuxième plus grande ville de Gaza, a indiqué l’armée. Des milliers de Palestiniens ont été contraints de fuir plus au sud.

∎ Le ministre des Affaires étrangères de Jordanie, qui partage une frontière avec Israël et le reconnaît, a accusé Israël de se « moquer » du droit international. “Israël doit être tenu responsable de ses actes, de ses crimes de guerre et de ses obstacles à l’instauration de la paix”, a déclaré le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman Safadi lors d’une réunion de l’ONU sur la guerre.

Netanyahou dit non à un État palestinienne cédera pas aux « monstres du Hamas » : mises à jour

Le Hamas aurait rejeté le plan de cessez-le-feu israélien

La pression montait mercredi pour que le gouvernement israélien négocie un accord d’otages, quelques jours après que des militants palestiniens ont tué 21 soldats lors de l’attaque la plus meurtrière contre les forces israéliennes depuis le début de la guerre. Mais de hauts responsables égyptiens ont déclaré que le Hamas avait rejeté un cessez-le-feu de deux mois proposé par Israël qui libérerait plus de 130 otages détenus par des militants et des milliers de Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. L’accord aurait également permis aux dirigeants du Hamas à Gaza de s’installer dans d’autres pays.

Le journal de Wall StreetCependant, les dirigeants du Hamas ont exprimé leur volonté de discuter de la libération de certains prisonniers en échange d’une pause significative dans les combats.

Israël révèle les détails de la mort de ses soldats

Les soldats israéliens s’apprêtaient à démolir deux bâtiments à l’extérieur du camp de réfugiés de Maghazi, dans le centre de Gaza, lorsqu’un militant a tiré une grenade propulsée par roquette sur un char à proximité, a indiqué l’armée. L’explosion a déclenché les explosifs, effondrant les bâtiments sur les soldats.

Les médias israéliens ont déclaré que les troupes travaillaient à créer une zone tampon informelle le long de la frontière pour empêcher les militants d’attaquer les communautés israéliennes près de Gaza. Le porte-parole militaire Daniel Hagari a déclaré que la mission consistait à nettoyer les bâtiments afin de « créer les conditions » qui permettraient aux habitants du sud de rentrer chez eux.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a pleuré les soldats israéliens et s’est engagé à aller de l’avant jusqu’à la « victoire absolue », notamment en écrasant le Hamas et en libérant davantage d’otages.

Contributeur : Associated Press