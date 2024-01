Un responsable du Hamas déclare qu’il n’y a “aucune chance” que les otages reviennent en Israël

Robin Mills rapports:

Cui bono ? À qui profite la menace actuelle qui pèse sur la navigation dans le sud de la mer Rouge et dans le golfe d’Aden ?

Les forces Houthis se présentent comme les défenseurs de la cause palestinienne. L’Iran doit montrer qu’il fait quelque chose pour tenir tête à Israël et faire preuve d’une certaine puissance de représailles après les assassinats de ses agents. Mais certains joueurs moins évidents y gagnent également.

Les attaques de missiles, de drones et de petits bateaux ont dissuadé la majorité du trafic de conteneurs. Désormais, les vraquiers et les pétroliers transportant du pétrole et du gaz naturel liquéfié s’éloignent de plus en plus de la zone, avec un trafic global en baisse de plus de 40 pour cent. Les consommateurs souffrent de retards et de coûts plus élevés à mesure que les factures d’assurance augmentent et que les navires sont détournés autour de l’Afrique.

Les grèves posent de sérieux problèmes aux États côtiers. L’Arabie saoudite a maintenu sa propre flotte de pétroliers en mouvement, estimant apparemment que les risques sont pour l’instant gérables, mais certains expéditeurs tiers auxquels elle fait appel se sont retirés. Ses ports cruciaux de la mer Rouge sont confrontés à des risques importants s’ils souhaitent recevoir des marchandises du sud ou les envoyer vers l’Asie.

En savoir plus