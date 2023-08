Un responsable du gouvernement espagnol veut que Rubiales démissionne pour un baiser

Le président de la Fédération espagnole de football (RFEF), Luis Rubiales, « devrait démissionner » de son poste après avoir embrassé la star espagnole Jenni Hermoso, selon la deuxième vice-première ministre par intérim, Yolanda Diaz.

Rubiales s’est excusé pour ses actions après avoir reçu des critiques pour avoir salué Hermoso sur le podium lors de la cérémonie de remise des prix dimanche après la victoire 1-0 de l’Espagne sur l’Angleterre lors de la finale de la Coupe du monde féminine en lui prenant la tête entre les mains et en l’embrassant sur les lèvres.

Diaz a rejeté les excuses publiques de Rubialesaffirmant qu’elle pense qu’Hermoso a été « harcelé et agressé ».

« Notre condamnation la plus retentissante pour ce que nous avons vu » Diaz a déclaré sur les réseaux sociaux en référence au baiser de Rubiales. « Rien de plus et rien de moins, une femme a été harcelée et agressée.

« Son [Rubiales’] les excuses sont inutiles. Ce que nous demandons, c’est que la loi du sport soit appliquée et que les protocoles des fédérations sportives soient activés. Cette personne devrait démissionner. »

Lors de la cérémonie de remise des médailles, Rubiales a également été vu étreignant et embrassant avec effusion d’autres joueurs espagnols sur la joue.

Luis Rubiales s’est excusé après avoir embrassé la star espagnole Jenni Hermoso sur les lèvres après la finale de la Coupe du monde. Irina R. Hipolito/Europa Press via Getty Images

Les excuses sont intervenues après que le ministre espagnol de la culture et des sports, Miquel Iceta, a qualifié lundi les actions de Rubiales d' »inacceptables ».

L’Association espagnole des femmes dans le sport professionnel (AMDP) a également accusé Rubiales de « manque de décorum, d’irresponsabilité et d’indécence ».

Le AMDP ajouté dans un communiqué ils seraient « ravis » de donner à Rubiales « la formation dont vous avez besoin [to treat players] ou démissionner. »

Rubiales a d’abord répondu aux critiques en disant que ceux qui ont condamné ses actions sont des « idiots ». Dans une déclaration ultérieure, il a reconnu qu’il « avait fait une erreur » et qu’il « en tirerait des leçons ».

Hermoso a minimisé le comportement de Rubiales plus tôt lundi, affirmant que le baiser n’était « pas grave » et blâmant « l’émotion du moment ».

Hermoso, 33 ans, qui est le meilleur buteur espagnol en carrière, est arrivé lundi à Madrid avec le reste de l’équipe espagnole. Ils ont été accueillis par des milliers de fans.

Premier ministre espagnol par intérim Pedro Sanchez a annoncé mardi après avoir salué l’équipe de Jorge Vilda au palais de la Moncloa à Madrid, l’équipe d’Espagne recevra l’Ordre royal du mérite sportif.