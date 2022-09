Un responsable du Forum économique mondial affirme que le Canada a des problèmes plus importants à discuter que les théories du complot

Un haut fonctionnaire du Forum économique mondial affirme que le Canada devrait parler de choses plus importantes que les théories du complot visant son organisation.

Adrian Monck, directeur général du WEF, soutient également que les politiciens qui épousent ces théories devraient se demander s’ils diffusent de la désinformation provenant de mauvais acteurs.

“Le Canada devrait parler de beaucoup de choses en ce moment. Il ne devrait pas vraiment parler du Forum économique mondial basé ici à Genève”, a déclaré Monck à CBC Radio. La maison dans une interview diffusée samedi. “Vous savez, il y a vraiment des problèmes plus importants auxquels il faut penser.”

Au cours de la pandémie mondiale de COVID-19, le WEF est devenu une cible populaire pour les théoriciens du complot

Tout a commencé lorsqu’un article d’opinion publié en 2016 sur le site du WEF — intitulé “ Bienvenue en 2030. Je ne possède rien, je n’ai aucune intimité et la vie n’a jamais été meilleure ” et destiné, selon son auteur, à ” une discussion sur certains des avantages et des inconvénients du développement technologique actuel ” – a commencé à attirer l’attention en 2020, après que le fondateur et président du WEF, Klaus Schwab, a écrit son propre article d’opinion plaidant pour quelque chose qu’il a appelé “ la grande réinitialisation .”

Ces articles d’opinion représentent deux des nombreux points de vue divers que le WEF commande et publie, a déclaré Monck.

La “grande réinitialisation” s’est depuis transformée en une théorie du complot affirmant qu’une cabale d’élites mondiales envisage de refaire la société pour éliminer la propriété privée et imposer un gouvernement mondial autoritaire.

Monck a déclaré que la “grande réinitialisation” n’est en réalité qu’une idée née de la pandémie, alors que les gouvernements du monde versaient des milliards de dollars pour maintenir l’économie à flot.

“L’idée était que nous devrions également essayer de suggérer aux gens qu’ils pensent à le dépenser pour le genre de choses à long terme qui aideraient à lutter contre le changement climatique, qui aideraient à la requalification des emplois et à toutes sortes de plus gros, à long- défis à long terme », a-t-il déclaré à Catherine Cullen, animatrice de l’émission CBC Radio La maison.

“L’une des choses que notre organisation essaie de faire est de dire aux gens : ‘Regardez au-delà d’une semaine, trois mois et pensez peut-être à certaines des choses que vous pourriez faire à plus long terme.’ C’était ce que la grande réinitialisation visait à faire à l’été 2020.”

Certains députés conservateurs ont été accusés de répandre des théories du complot anti-WEF. Après que le député conservateur Colin Carrie a déclaré à la Chambre des communes en février que le WEF avait « pénétré plus de la moitié du cabinet canadien », il a été accusé de répandre de la désinformation par Charlie Angus du NPD.

La députée conservatrice Michelle Rempel Garner se lève pendant la période des questions à la Chambre des communes sur la Colline du Parlement à Ottawa le vendredi 2 octobre 2020. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

D’autres conservateurs ont un point de vue différent. Michelle Rempel Garner, députée de Calgary Nose Hill, a écrit plus tôt cette année un article d’opinion intitulé “ Je suis allé à Davos. Le Forum économique mondial ne dirige pas le Canada. ‘

“Les inquiétudes concernant” la grande réinitialisation “, le Forum économique mondial et le plan apparent de transformer le Canada en un État communiste sont l’une des théories du complot sous-jacentes qui ont motivé certains des manifestants qui ont participé à la manifestation des camionneurs récemment dissoute à Ottawa”, elle a écrit. “C’est une hypothèse de plus en plus courante dans les cercles conservateurs.”

Monck a déclaré que, pendant la pandémie, le WEF a pris conscience qu’il était ciblé par des campagnes de désinformation parrainées par l’État. Il a déclaré que la fausse théorie du complot selon laquelle le WEF poursuit un « nouvel ordre mondial » emprunte sa structure à de vieilles affirmations antisémites sur un plan juif de domination mondiale.

“C’est vraiment quelque chose qui a été repris par certains acteurs de la désinformation parrainés par l’État et qui a pris sa propre vie dans certaines zones géographiques”, a déclaré Monck.

“Malheureusement, le Canada était l’un de ces endroits où … il y a une vulnérabilité à la désinformation. C’est une société ouverte. Et … ce volet particulier de la désinformation s’est généralisé.”

Monck a déclaré que les théories du complot sur la “grande réinitialisation” et le WEF sont dirigées par des agents de désinformation et que les politiciens devraient se demander d’où viennent ces théories avant de les adopter.

“J’admire tous ceux qui prennent la décision de consacrer leur vie à la vie publique”, a-t-il déclaré. “Ce n’est pas une route facile, mais je pense que les politiciens de tous les horizons doivent examiner très attentivement le langage qu’ils utilisent et d’où viennent certaines de ces choses, et si cela vient d’un espace de … désinformation et dans antisémitisme particulier.

“Je pense qu’ils doivent se regarder très attentivement et se regarder très attentivement dans le miroir.”

Nous ne prescrivons pas de politique : Monck

Monck a déclaré que le WEF ne prescrivait pas de politique mais agissait plutôt comme un forum d’échange d’idées.

Pourtant, le forum a suscité de vives critiques politiques.

La semaine dernière, le candidat à la direction des conservateurs, Pierre Poilievre, a déclaré à une foule de partisans applaudissant qu’en tant que premier ministre, il interdirait aux ministres du cabinet d’assister à “cette grande conférence fantaisiste de milliardaires avec le Forum économique mondial” et a juré de les retirer du cabinet s’ils y assistaient. .

CBC News: La maison15:27Le Forum économique mondial dénonce les théories du complot qui « empoisonnent » le débat public Adrian Monck, directeur général du Forum économique mondial, explique les origines de la façon dont son organisation est devenue la cible de théories du complot généralisées.

Le WEF organise une conférence à Davos, en Suisse, chaque mois de janvier, où des chefs d’entreprise et des politiciens du monde entier se réunissent pour échanger des idées. Le premier ministre Justin Trudeau et l’ancien premier ministre Stephen Harper – qui ont soutenu Poilievre pour la direction conservatrice – ont assisté à la conférence à deux reprises.

Lorsque Harper a assisté à la conférence en 2012, il a prononcé un discours décrivant le WEF comme “un élément indispensable de la conversation mondiale entre les dirigeants de la politique, des affaires et de la société civile” et a déclaré que “face à l’instabilité économique mondiale persistante, l’opportunité la collecte fournit est maintenant plus précieuse que jamais. »

Monck a déclaré que la décision de Poilievre de peindre le WEF comme il l’a fait est déroutante.

“Je ne sais pas en quoi il diffère dans son analyse de, disons, Stephen Harper”, a-t-il déclaré. “Nous ne défendons aucun point de vue politique particulier. Nous essayons de rester impartiaux et neutres.

“Nous ne défendons pas les gouvernements grands, petits et moyens. Nous traitons avec des gouvernements de tous bords … donc je ne comprends pas vraiment d’où vient cette analyse particulière.”

En tant que Premier ministre, j’interdirai aux ministres et autres hauts fonctionnaires de participer au Forum économique mondial. Devenez membre pour pouvoir voter : https://t.co/fSIdr4SUbt pic.twitter.com/URjf9i4Ngc —@PierrePoilievre

Dans une déclaration publiée à CBC News, Poilievre a déclaré que la réunion annuelle du WEF à Davos “est un rassemblement hypocrite de milliardaires, de multinationales et de politiciens puissants” qui “enseignent aux gens de la classe ouvrière d’arrêter d’acheter de l’essence”.

“Il n’y a aucun avantage apparent pour les Canadiens à y participer. Les contribuables canadiens ne devraient pas avoir à payer pour envoyer des chefs de gouvernement assister à une telle réunion”, a déclaré Poilievre dans le communiqué. “Les ministres devraient plutôt consacrer toute leur attention au service des gens ordinaires dans les collectivités canadiennes.”

Danielle Smith, l’une des principales candidates pour remplacer le premier ministre sortant de l’Alberta, Jason Kenney, à la direction du Parti conservateur uni, a également critiqué le WEF. Elle l’a décrit comme un groupe “d’élites antidémocratiques” qui attaquent l’Alberta depuis des années et veulent que les Canadiens “ne possèdent rien et soient heureux”.