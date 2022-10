Un responsable du football russe réagit aux projets ukrainiens pour la Coupe du monde

Des rapports ont affirmé que l’Ukraine prévoyait une candidature conjointe avec l’Espagne et le Portugal pour le tournoi de football

Le projet de l’Ukraine de se joindre à l’Espagne et au Portugal pour organiser la Coupe du Monde de la FIFA 2030 est un exercice de relations publiques et il est peu probable qu’il devienne réalité, selon le responsable du football russe Vyacheslav Koloskov.

Le Times a rapporté cette semaine que l’Ukraine devrait faire partie de la candidature conjointe ibérique pour le tournoi, où elle pourrait accueillir une partie des phases de groupes.

La nouvelle sera confirmée mercredi au siège de l’UEFA, selon le journal britannique.

En réponse à ces affirmations, le président honoraire de l’Union russe de football (RFU), Koloskov – qui est un ancien vice-président de la FIFA – a suggéré que l’idée était fantaisiste.

“C’est la décision de l’Ukraine [football] fédération, mais bien sûr, c’est absolument irréaliste », a déclaré le dignitaire vétéran à RIA Novosti.

“Personne ne permettra la tenue de la Coupe du monde dans des pays si éloignés les uns des autres. Je le répète, ce n’est pas très réaliste.

“Cela est fait pour que tout le monde comprenne que l’Ukraine est prête à accueillir le tournoi ou une partie du tournoi au niveau de la Coupe du monde.

« C’est difficile de deviner pourquoi, personne n’explique leur motivation.

“Personnellement, je vois cela comme une campagne de relations publiques, il est logique de se promouvoir, ce qu’ils pensent de l’avenir du pays, de la fédération, du football, etc.

“Mais je répète qu’il est peu probable que cela se produise.”

L’Ukraine a déjà l’expérience de l’organisation d’un grand tournoi de football, s’associant à la Pologne pour accueillir le Championnat d’Europe de l’UEFA 2012.

La candidature à la Coupe du monde 2030, si elle devait se concrétiser, se déroulerait dans des circonstances très différentes compte tenu du conflit en cours avec la Russie et de l’incertitude qu’il crée.

Toute offre à trois par l’Espagne, le Portugal et l’Ukraine serait confrontée à la concurrence d’une campagne sud-américaine comprenant l’Uruguay, l’Argentine, le Chili et le Paraguay, ainsi qu’à une éventuelle offre conjointe de l’Arabie saoudite, de l’Égypte et de la Grèce.

Les droits d’organisation de la Coupe du monde 2030 devraient être annoncés par la FIFA en 2024.

La dernière édition de la Coupe du monde a eu lieu en Russie en 2018, qui a été largement saluée comme un grand succès.

La prochaine version aura lieu au Qatar en novembre et décembre de cette année, l’édition 2026 se déroulant aux États-Unis, au Canada et au Mexique.