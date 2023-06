Un responsable du football déclare que le match Inde-Pakistan pourrait être un tournant pour le sport

Les compétitions de cricket entre l’Inde et le Pakistan sont difficiles à organiser, mais le football a peut-être montré au sport le plus populaire de la région comment construire des ponts.

Les équipes nationales de football se sont rencontrées mercredi pour la première fois depuis 2014, Sunil Chhetri inscrivant un triplé alors que l’Inde, classée n°101, battait le Pakistan, classé n°195, 4-0 à Bangalore lors du match d’ouverture du championnat d’Asie du Sud.

Il y a peut-être eu une bagarre sur le terrain après que l’entraîneur indien Igor Stimac ait reçu un carton rouge pour avoir empêché le Pakistan de faire une remise en jeu à la fin de la première mi-temps, mais le simple fait d’avoir le match était un motif de satisfaction à un moment de tant de choses. incertitude dans le cricket avant la Coupe du monde.

« Cela pourrait être un tournant », a déclaré Haroon Malik, chef du comité dirigeant la Fédération pakistanaise de football, à l’Associated Press à la suite du match. « Le football unit le monde et nous devons prendre plaisir à jouer les uns contre les autres et nous devons nous amuser.

« L’émotion de jouer en Inde est toujours spéciale. »

C’est certainement le cas au cricket, où les deux équipes font partie de l’élite mondiale. La dernière rencontre de cricket entre l’Inde et le Pakistan a eu lieu lors du tournoi World Twenty20 en Australie en octobre dernier, lorsque plus de 90 200 fans ont rempli le terrain de cricket de Melbourne pour assister à une victoire serrée de la dernière balle.

Personne n’ignore que les réunions les plus récentes se sont déroulées sur un terrain neutre.

L’Inde et le Pakistan se sont rencontrés en seulement 60 matchs tests depuis 1952, un chiffre remarquablement bas compte tenu de la proximité des pays.

La dernière série de tests bilatéraux a eu lieu à la fin de 2007, lorsque l’Inde a organisé trois tests, et la dernière fois que l’Inde s’est rendue en Inde pour une série de tests, c’était au début de 2006.

Dans le format à dépassements limités, les huit dernières rencontres internationales d’une journée se sont déroulées sur un terrain neutre – y compris les matchs de groupe de la Coupe du monde à Adélaïde, en Australie, en 2015 et à Manchester, en Angleterre, en 2019.

Les joueurs de cricket indiens n’ont pas joué au Pakistan depuis juillet 2008, moins d’un an avant une attaque terroriste contre le bus de l’équipe sri-lankaise lors d’un match test à Lahore en 2009. Le cricket international a été suspendu au Pakistan jusqu’à la tournée du Zimbabwe en 2015. La Nouvelle-Zélande, L’Angleterre et l’Australie y ont toutes tourné au cours des 18 derniers mois, mais l’Inde a indiqué en octobre dernier qu’elle ne se rendrait pas au Pakistan pour disputer la Coupe d’Asie en août et septembre.

Le 15 juin, l’Asian Cricket Council a annoncé que le tournoi à six nations serait réparti entre le Pakistan et le Sri Lanka, où l’Inde devrait jouer ses matchs.

En réponse, le Pakistan n’a pas encore autorisé son équipe à se rendre en Inde pour la Coupe du monde des 50 ans et plus, qui doit débuter en octobre.

Il n’y a pas eu de fortes connotations pour la Coupe d’Asie du Sud de football, bien que les joueurs pakistanais n’aient reçu leur visa que deux jours avant le match et qu’il y ait eu des retards de voyage qui ont perturbé les préparatifs du match.

L’instance dirigeante mondiale du football, la FIFA, a mis fin en juillet dernier à la suspension de 15 mois du Pakistan pour « ingérence de tiers » et a retenu Malik à la tête du « comité de normalisation » qui dirige la fédération nationale après des années de luttes intestines entre des groupes d’officiels.

L’équipe nationale comprend des joueurs pakistanais des ligues de niveau inférieur du monde entier, ce qui signifie que les joueurs étrangers et nationaux ont peu de temps pour s’entraîner ensemble avant des événements tels que le tournoi SAFF.

« Pour mémoire, les gouvernements de l’Inde et du Pakistan ont été très favorables », a déclaré Malik. « Cela ne serait pas arrivé autrement. Cela a pris plus de temps qu’il n’aurait dû, mais il y avait des processus qui devaient être terminés et qui ont été terminés.

La Fédération indienne de football a refusé de commenter la procédure mais a apporté son soutien.

« L’AIFF a tout fait pour que nous venions jouer et la Fédération sud-asiatique de football a également activement aidé », a déclaré Malik. « L’esprit d’unité est un élément important de tout sport et j’espère que le football pourra montrer la voie. »

Cela pourrait prendre un certain temps pour que l’esprit d’unité soit restauré au cricket.

L’ancien capitaine pakistanais Javed Miandad a déclaré aux journalistes plus tôt cette semaine que le Pakistan ne devrait pas participer à la Coupe du monde de cricket de l’ICC si l’Inde ne se rend pas en premier pour le tournoi asiatique.

« Nous devrions refuser jusqu’à leur visite », a déclaré Miandad. « Le sport est quelque chose qui renforce les liens et construit les relations. Mais je crois fermement que jusqu’à ce que l’Inde vienne au Pakistan, nous n’avons aucune raison d’y aller non plus. »

