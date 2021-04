Un district scolaire à l’ouest de Saint-Louis, dans le Missouri, a présenté des excuses aux parents après qu’un e-mail d’un de ses responsables a exhorté les enseignants à cacher le matériel pédagogique aux parents et à continuer à enseigner le programme de justice sociale.

«Continuez à enseigner! Ne rendez tout simplement pas tout visible sur Canvas », Natalie Fallert, la coordonnatrice du discours d’alphabétisation 6-12 au Rockwood School District, a écrit la semaine dernière dans un courriel aux professeurs d’anglais. Canvas est la plateforme d’apprentissage à distance actuellement utilisée par le district.

«Ce n’est pas trompeur. C’est juste ce que vous faites depuis des années. Avant la pandémie, vous ne renvoyiez pas tout chez vous ou ne l’aviez pas disponible. Vous avez enseigné dans votre salle de classe et les choses étaient vraiment vives. Nous allons à la vieille école, » Fallert a ajouté, selon le courrier électronique, cité mercredi par le journaliste d’investigation du Daily Wire, Luke Rosiak.

Un district scolaire du MO a demandé aux directeurs de créer deux ensembles de plans de cours: des vrais, axés sur des sujets tels que « privilège », et des faux à montrer aux parents « Avant la pandémie, vous n’aviez pas tout envoyé à la maison ou l’aviez disponible … Nous allons à l’ancienne. « Https://t.co/Qxxm6iJDC9 – Luke Rosiak (@lukerosiak) 28 avril 2021

L’e-mail de Fallert a en fait exhorté les enseignants à publier un « mince » version du curriculum pour que tout le monde puisse la voir, tout en utilisant le « original » d’enseigner et d’affecter à des étudiants individuels, et en utilisant cette approche pour tout ce qui pourrait être « Choisi à part. »

Cependant, après que certains parents ont eu vent du courrier électronique, le district scolaire l’a désavoué – en quelque sorte. Shelley Willott, surintendante adjointe des services d’apprentissage et de soutien, a écrit dans un e-mail que le message « N’a été examiné ou approuvé par personne avant son envoi » et que cacher quoi que ce soit aux parents «Ne reflète pas la mission, la vision et les valeurs» du quartier.





«Nous regrettons que cela se soit produit pour de nombreuses raisons, mais surtout parce que cela a un impact sur la confiance qui est cruciale pour que notre partenariat réussisse», a écrit Willott, ajoutant que « Nous trouvons l’e-mail inacceptable, et il est certainement en train d’être traité. »

L’e-mail de Fallert a été rédigé en réponse à des plaintes de parents au sujet d’un «Culture et identité» cours d’anglais, qui comprenait un livre intitulé « Dear Martin », un roman pour jeunes adultes de 2017 traitant du racisme et de la violence policière. Les plans de cours sur le livre comprennent «Discussions sur le profilage racial, la désobéissance civile et l’action positive», selon le St. Louis Post-Dispatch, qui a encadré l’histoire comme un «La culture lutte pour l’équité et la race.»

Le Post-Dispatch a décrit la fureur suscitée par l’e-mail comme un affrontement entre des parents qui prétendent que Rockwood pousse «Des idéaux de justice sociale et d’équité qui équivalent à une prise de contrôle marxiste des écoles», et ceux qui croient que les éducateurs devraient «Lutter contre le racisme et bâtir des communautés plus équitables.»





La porte-parole du district, Mary LaPak, a déclaré au journal que Rockwood allait de l’avant avec un programme conforme à la «Résolution de l’équité en matière d’éducation» approuvé l’année dernière, qui vise à identifier «Préjugés conscients et inconscients» et éliminer «Obstacles à la réussite scolaire».

À la suite d’une élection houleuse du conseil scolaire plus tôt ce mois-ci, le surintendant des écoles Rockwood, Mark Miles, a annoncé qu’il prendrait sa retraite à la fin de l’année scolaire, après seulement deux ans de travail. Le directeur du district de «Équité et diversité éducatives» démissionne également, après seulement un an en poste.

