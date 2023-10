Un responsable du DHS fait l’éloge des attaques du Hamas : « prêt » à la chute d’Israël

Une employée du Département américain de la Sécurité intérieure (DHS) est critiquée pour ses commentaires publics en faveur du Hamas et contre Israël alors que le conflit au Moyen-Orient continue de se dérouler.

Des partisans pro-palestiniens prient alors qu’ils assistent à une veillée pour les victimes de l’explosion de l’hôpital arabe Al-Ahli à Whitehall, au 10 Downing Street, le 18 octobre 2023, à Londres, en Angleterre. Un employé pro-palestinien du département américain de la Sécurité intérieure a fait l’objet d’une certaine attention, notamment de la part de sénateurs américains, pour ses publications sur les réseaux sociaux défendant la Palestine et qualifiant Israël d’État « d’apartheid ».

Dan Kitwood/Getty Images



Les frappes israéliennes les plus violentes jamais réalisées après l’attaque du Hamas du 7 octobre ont tué au moins 2 778 personnes et en ont blessé 9 700 autres à Gaza, dont les deux tiers des victimes étaient des enfants, a rapporté l’Associated Press, citant le ministère de la Santé de Gaza. Les autorités ont déclaré qu’environ 1 200 personnes à Gaza seraient ensevelies sous les décombres, certaines vivantes et d’autres mortes.

Plus de 1 400 personnes ont été tuées en Israël mercredi, selon l’AP, alors que les deux parties au conflit se renvoient la responsabilité après le bombardement d’un hôpital chrétien à Gaza mardi, qui a fait plus de 500 morts.

Nejwa Ali est une employée palestinienne et du DHS qui a scruté Israël à la suite de l’attaque initiale du Hamas qui a relancé le conflit, selon plusieurs comptes sur les réseaux sociaux.

Elle utilise le surnom Facebook « Falastine Mi Amor » pour publier publiquement, ainsi qu’un profil Instagram du même nom.

« Les Palestiniens souffrent depuis plus de 75 ans sous l’occupation militaire brutale, illégale et militaire de l’APARTHEID », a écrit Ali le 7 octobre. « F*** Israël, le gouvernement et son armée @stateofisrael @timesofisrael êtes-vous prêts pour votre chute… parce que nous sommes prêts à retrouver notre liberté.

« Israël et tout Israël doivent se rappeler d’une chose : respecter notre existence ou s’attendre à une résistance. C’est simple. Pas d’excuses. #palestinelibre. »

Un jour plus tard, elle a publié ceci poste: « Libérez la Palestine et F*** APARTHEID Israël, et tout Israélien qui soutient ces conneries. Votre privilège est aveuglant, apparemment, mais l’ignorance n’est pas un bonheur et je tiens chaque Israélien responsable des actions de son gouvernement, S’il ne parle pas contre Israël. et l’armée israélienne. »

Depuis lors, de nombreux autres messages ont imité le même message, qualifiant à nouveau Israël d’« État d’apartheid » dont le gouvernement et l’armée sont « seuls responsables de l’attaque ».

Mercredi, une publication sur Facebook encourageait les gens à « être du bon côté de l’histoire ». Il comprenait un autre juron envers Israël.

Le profil Facebook d’Ali montre qu’elle vient de Dearborn, dans le Michigan, qui abrite la plus grande population musulmane dans une ville de tous les États-Unis.

« Un jour, la Palestine sera libre », a-t-elle écrit sur sa page Instagram du même nom, selon The Daily Wire. « F*** APARTHEID Israël et tout Israélien qui soutient ce taureau****. F*** vous, qu’Allah vous pardonne. et nous épargne les larmes de crocodile, je m’en fous vraiment de rien. »

Nejwa Ali et DHS

Son profil LinkedIn indique qu’elle travaille à temps plein au DHS depuis janvier 2019, d’abord en tant qu’agent d’asile qui administre les prestations d’immigration et mène des entretiens avec les demandeurs, les personnes à charge, les avocats et les interprètes sur la base des lois et réglementations sur l’immigration, entre autres tâches.

En janvier de cette année, son rôle est devenu celui d’agent d’arbitrage pour les services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis (USCIS), une agence du DHS qui comprend le traitement et l’évaluation des demandes de visa de travail, d’asile et de citoyenneté, etc.

« L’USCIS condamne fermement l’antisémitisme et le recours à une rhétorique violente sous quelque forme que ce soit », a déclaré le porte-parole de l’USCIS, Matthew Bourke. Semaine d’actualités par email. « Les employés de l’USCIS sont tenus de respecter des normes éthiques élevées pendant et hors service, y compris leur présence sur les réseaux sociaux. Toute violation de ces normes est prise au sérieux par l’agence. »

Le manuel de l’employé de l’USCIS, qui contient des lignes directrices pour l’utilisation des médias sociaux par un employé, avertit les employés qui représentent le DHS de ne pas écrire ou publier quoi que ce soit qui pourrait discréditer l’agence via « des messages ou des documents discriminatoires, obscènes, harcelants ou intimidants ».

Cela implique d’être respectueux envers tous les candidats et pétitionnaires, en les traitant de manière inefficace et humainement, sans discrimination fondée sur la race, la nationalité, la religion, le sexe ou d’autres facteurs démographiques.

Avant d’être employée par le DHS, Ali était une ancienne porte-parole de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) en 2016 et 2017, selon Le fil quotidien. L’administration Trump s’est débarrassée de ce bureau basé à Washington DC.

Le manuel de l’USCIS indique également que tous les candidats sont « minutieusement examinés et soumis à des vérifications approfondies de sécurité et d’antécédents » avant de se voir proposer un poste permanent.

Interrogé par Le fil quotidien Si elle révélait son emploi au sein de l’OLP au DHS, elle aurait répondu : « Cela ne vous regarde pas. Occupez-vous de vos affaires avant d’appeler la police. Si j’étais vous, je raccrocherais respectueusement. tout de suite. »

Ali aurait également déclaré que ses opinions personnelles n’affectaient pas sa capacité à faire son travail.

Semaine d’actualités a contacté Ali via les réseaux sociaux pour commenter.

« Connaissant Biden DHS, cette personne sera probablement le prochain chef du Conseil de désinformation », a écrit le sénateur républicain Josh Hawley sur X, anciennement Twitter, à propos d’Ali.

Hawley a ajouté : « Le DHS doit expliquer immédiatement si et pourquoi ils ont embauché un antisémite pro-terroriste et pro-violence, et pourquoi cette personne est toujours employée par l’administration Biden. »

Le DHS doit expliquer immédiatement si et pourquoi il a embauché un antisémite pro-terroriste et pro-violence, et pourquoi cette personne est toujours employée par l’administration Biden. –Josh Hawley (@HawleyMO) 18 octobre 2023

Lorsqu’on l’a contacté pour commenter, un porte-parole de Hawley a mentionné Semaine d’actualités aux postes de sénateur.

Le porte-parole n’a pas répondu aux questions de savoir si le DHS devait prendre des mesures spécifiques à son encontre, comme une suspension ou un licenciement, ou si les hauts responsables de l’organisation, comme le secrétaire Alejandro Mayorkas ou d’autres, devraient être tenus responsables de son embauche ou de ses récents commentaires.

Un groupe de démocrates progressistes à la Chambre des représentants, dont la députée Rashida Tlaib, a présenté lundi une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat au Moyen-Orient. Cela a exercé une pression supplémentaire sur l’administration Biden puisque le président a rencontré mercredi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.