Un responsable du département américain de la Défense déclare que l’effort de guerre de la Russie échoue

Bien que les forces russes tentent de pénétrer plus profondément dans la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, elles n’ont pas été en mesure de percer les défenses ukrainiennes, selon des responsables ukrainiens et occidentaux.

“Tout au long du mois de juillet, les occupants ont tenté de prendre d’assaut la région de Donetsk”, a déclaré Serhii Haidai, le chef de l’administration militaire de la province voisine de Louhansk, dans un communiqué. Mais contrairement à la poussée des Russes au printemps et au début de l’été, lorsqu’ils pouvaient utiliser leur important avantage d’artillerie pour aplanir des zones avant d’avancer, M. Haidai a déclaré que la destruction par les Ukrainiens des dépôts de munitions russes avait « rendu beaucoup plus difficile pour eux de reconstituer les stocks d’armes et manœuvrer.

Pourtant, a-t-il dit, les forces russes ont continué “à détruire les colonies, en utilisant des canons et des canons à réaction”. Au moins six civils ont été tués et 15 autres blessés par des bombardements russes dans la région de Donetsk vendredi, ont indiqué des responsables ukrainiens locaux.

Sur le front sud, au moins un civil de la ville portuaire de Mykolaïv est mort lorsqu’un missile russe a frappé un immeuble de grande hauteur dans la nuit, selon Vitalii Kim, le gouverneur local.