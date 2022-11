Un responsable du comté d’Arizona grillé sur un plan de décompte manuel devant le tribunal

PHOENIX (AP) – Un responsable d’un comté rural de l’Arizona qui a été sollicité pour compter à la main tous les bulletins de vote de l’élection de la semaine prochaine a été grillé devant le tribunal vendredi par des avocats représentant un groupe de retraités poursuivant pour bloquer l’effort.

L’enregistreur du comté de Cochise, David Stevens, a déclaré qu’il prévoyait de compter quatre courses sur environ 40 000 bulletins de vote en utilisant plus de 250 bénévoles qu’il a recrutés dans trois partis politiques à partir de la fin du vote mardi. Le républicain s’est engagé à suivre la loi sur la façon dont les audits de comptage manuel beaucoup plus petits sont normalement effectués pour vérifier l’équipement de comptage des votes par machine. Mais il a reconnu qu’il contournait le directeur des élections du comté, qui, selon la loi, supervise le processus et est responsable de la tenue des scrutins.

Et répondant aux questions de l’avocat de l’Arizona Alliance of Retired Americans, Lalitha Madduri, Stevens a déclaré qu’il prévoyait de compter environ 30 000 bulletins de vote anticipés malgré les dispositions de la loi qui limitent les audits de décompte manuel des bulletins de vote anticipés à 1% ou 5 000 bulletins de vote, peu importe. est inférieur, et qu’ils soient choisis au hasard. Cela interdit un décompte complet des votes anticipés, a-t-elle déclaré.

“Le conseil m’a autorisé à le faire”, a déclaré Stevens. « Le tribunal décidera si c’est légal ou non. Mais ils ont voté, c’était un vote de deux contre un, ils ont voté pour que je fasse ça et un décompte à 100%.”

Les deux superviseurs républicains qui ont voté pour faire le décompte manuel à 100% plutôt que le petit échantillon effectué lors de toutes les autres élections ont été poussés à le faire par des personnes qui croient que les affirmations infondées de l’ancien président Donald Trump selon lesquelles la fraude ou les problèmes de comptage avec les machines à voter ont conduit à son perte en 2020. Le seul démocrate du conseil s’est opposé au décompte manuel.

Le juge de la Cour supérieure du comté de Pima, Casey F. McGinley, qui entend l’affaire à Bisbee après que le tribunal de comté local a déclaré un conflit, est chargé de décider si la loi détaillée de l’État sur les audits manuels permet au conseil de surveillance du comté de Cochise d’élargir le compter pour tous les premiers bulletins de vote. La secrétaire d’État démocrate Katie Hobbs, qui se présente au poste de gouverneur, soutient que les bulletins de vote anticipés ne peuvent pas tous être comptés en vertu de la loi de l’État.

Le procureur général républicain Mark Brnovich a toutefois émis un avis informel la semaine dernière selon lequel tous les bulletins de vote peuvent être comptés manuellement.

McGinley a interrogé Stevens sur les règles normales de recomptage et s’est concentré sur une section des règles électorales écrites par le secrétaire d’État qui permet aux comtés d’étendre le décompte manuel à leur discrétion, ce qui n’apparaît nulle part dans la loi. Et il s’est demandé comment les règles sur les marges d’erreur acceptables entre les audits de comptage manuel s’appliqueraient à un recomptage complet.

Stevens a déclaré que son point de vue était qu’un décompte manuel complet n’avait pas besoin de marge et que quel que soit ce décompte serait celui qui était officiellement certifié. Cela va à l’encontre de ce dont le conseil d’administration a discuté lorsqu’il a décidé de faire un décompte manuel complet comme test du décompte officiel des machines.

Stephani Stephenson, qui vit dans la petite communauté du comté de Cochise à St. David et est la plaignante nommée dans l’affaire, a déclaré que ce qu’elle a appelé un processus précipité et anormal pourrait potentiellement compromettre son vote. Elle a dit qu’elle avait confiance dans le système actuel.

“Je sais que les gens ont travaillé des années pour trouver un processus”, a déclaré Stephenson. “Et puis tout à coup, si mon comté emprunte cette autre voie, à ce stade, non, je ne fais pas confiance à cela.”

McGinley continuait de témoigner vendredi en milieu d’après-midi et n’a pas précisé quand il pourrait statuer. Le temps presse, car Stevens a déclaré qu’il souhaitait commencer les comptages manuels dans environ une semaine.

