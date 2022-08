Un responsable des pêches nie les allégations de dissimulation concernant la recherche sur la truite arc-en-ciel en voie de disparition en Colombie-Britannique

Un haut fonctionnaire de Pêches et Océans Canada (MPO) a nié les allégations selon lesquelles le gouvernement fédéral aurait dissimulé des découvertes scientifiques sur une espèce unique de truite arc-en-ciel en Colombie-Britannique dans le but de justifier la poursuite de la pêche commerciale qui met l’espèce en danger.

Les allégations proviennent en partie du directeur exécutif de la BC Wildlife Federation, Jesse Zeman, qui a déclaré que le gouvernement fédéral ne rendrait toujours pas publique la recherche scientifique évaluée par des pairs concluant que la pêche devrait être restreinte afin de sauver la truite arc-en-ciel dans les rivières Thompson et Chilcotin de l’extinction. .

L’espèce, membre de la famille des saumons, migre vers l’océan pendant une grande partie de sa vie, mais éclot et se reproduit dans les deux rivières.

Les zoologistes et les groupes de conservation de la Colombie-Britannique ont mis en garde contre son état périlleux pendant des années, et un mise à jour annuelle sur l’espèce le mois dernier par le ministère des Forêts de la Colombie-Britannique a averti que son nombre était maintenant à un niveau historiquement bas, avec des estimations préliminaires selon lesquelles seulement 104 truites arc-en-ciel de la rivière Thompson et 19 truites arc-en-ciel de la rivière Chilcotin frayent cette année.

S’exprimant sur CBC Lever du jour Kamloops Vendredi, Andrew Thomson, directeur régional du MPO pour le Pacifique basé à Vancouver, a réfuté les affirmations selon lesquelles une évaluation du potentiel de rétablissement de l’espèce n’a pas encore été publiée et qu’un avis scientifique a été édité par des responsables du MPO à l’insu des scientifiques. .

« Certes, le [DFO] est très engagé dans le partage d’informations dans le cadre de notre processus scientifique », a déclaré Thomson.

Évaluation du potentiel de récupération

Zeman soutient que la principale menace pour la truite arc-en-ciel provient des prises accessoires et de la pêche au filet à saumon dans le détroit de Johnstone et la mer des Salish au large de la côte sud de la Colombie-Britannique et du bas Fraser. Par conséquent, le MPO devrait interdire ces pratiques en les désignant comme étant en voie de disparition en vertu de la loi fédérale sur les espèces. Loi sur les risques.

En janvier 2018, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), un groupe de conseillers indépendants du gouvernement fédéral, a demandé que la truite arc-en-ciel du Fraser intérieur soit inscrite sur la liste des espèces en voie de disparition.

Les groupes de conservation de la Colombie-Britannique affirment que la principale menace pour la truite arc-en-ciel du Fraser intérieur provient des prises accessoires et de la pêche au saumon au filet dans le détroit de Johnstone, la mer des Salish et le bas Fraser. (Chris Furlong/Getty Images)

Cela a incité le Secrétariat canadien de consultation scientifique (SCCS) à inviter des scientifiques à mener une évaluation du potentiel de rétablissement de l’espèce examinée par des pairs et à publier un avis scientifique sur la base de l’évaluation de la même année pour que le MPO s’y réfère dans l’élaboration de ses politiques.

Thomson a déclaré que l’évaluation peut être consultée sur le site Web du MPO. Mais Zeman a déclaré que ce document est en fait l’avis scientifique et que l’évaluation réelle n’a jamais été publiée.

Allégation d’ingérence du MPO dans le rapport

Basé sur communication entre le MPO, le CSAS et le gouvernement de la Colombie-Britannique, accessibles via des demandes d’accès à l’information – qui ont été vues par CBC News – Zeman dit que l’agence fédérale a caché l’évaluation par les pairs au public parce qu’elle a trafiqué l’avis scientifique et a fait sa politique recommandation très différente de celle de l’évaluation.

Dans un courriel daté de décembre 2018, le scientifique du MPO, Scott Decker, a déclaré que le gouvernement de la Colombie-Britannique s’était plaint du changement unilatéral de l’agence fédérale dans la formulation de l’avis scientifique.

L’évaluation a déclaré que la réduction des fréquences d’exploitation du saumon est le seul moyen de sauver la truite arc-en-ciel de l’extinction, mais la version finale du rapport a déclaré que “les dommages admissibles ne devraient pas être autorisés à dépasser les niveaux actuels” – le langage qui, selon Zeman, pourrait être interprété comme signifiant qu’il n’y a pas l’urgence d’inscrire la truite arc-en-ciel en vertu de la Loi sur les espèces en péril.

Zeman dit que cela a conduit au ministre fédéral des Pêches Jonathan Wilkinson décision en juillet 2019 d’interdire la pêche récréative dans les rivières Thompson et Chilcotin, mais pas d’interdire la pêche commerciale en assujettissant l’espèce à la loi.

Un fil de discussion sur #endangered Fraser intérieur #steelhead. Le but de ce fil de discussion est d’informer les gens sur l’habitude constante du ministère des Pêches et des Océans Canada de détruire ces poissons tout en modifiant/cachant simultanément la science.#BCpoli #CDNpoli< br>1/n —@JZThinAir

Dans un courriel daté d’octobre 2018, le président du SCCS, Sean MacConnachie, a déclaré que le bureau du sous-ministre délégué du MPO avait modifié le langage de l’avis scientifique à plusieurs reprises à son insu.

Deux mois plus tard, dans un courriel au MPO, la directrice des pêches de la Colombie-Britannique, Jennifer Davis, a déclaré que les conclusions du rapport étaient incompatibles avec le consensus des scientifiques qui ont mené l’évaluation du potentiel de rétablissement.

“Une réelle inquiétude autour de la transparence”

Zeman dit qu’au début de cette année, le MPO a rejeté sa demande d’accès à l’information pour publier l’évaluation du potentiel de rétablissement, ce qui signifie qu’il devra poursuivre le gouvernement fédéral pour accéder au document.

“Nous savons que le MPO peut faire de la bonne science, mais nous savons aussi que la science du MPO n’est pas montrée au public”, a-t-il déclaré à l’émission de CBC. Aube Sud.

“Il y a une vraie inquiétude autour de la transparence.”

Eric Taylor, professeur de zoologie à l’Université de la Colombie-Britannique (UBC), a étudié les populations de truites arc-en-ciel à travers la province pendant trois décennies et a présidé le COSEPAC de 2014 à 2018. Il convient qu’il y a très peu de transparence dans la façon dont le MPO gère la recherche sur les truites arc-en-ciel.

“Techniquement, c’est vraiment une fraude scientifique”, a déclaré Taylor. “Si ce rapport n’est pas complètement propre et complètement honnête et honnête, il dégrade la crédibilité de l’ensemble du processus.”

Taylor dit que le MPO a des mandats contradictoires pour promouvoir la pêche commerciale et pour conserver les populations de poissons, et soutient que le mandat de conservation devrait plutôt être confié à Environnement Canada.