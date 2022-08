Un responsable des JO de Tokyo arrêté dans une affaire de corruption

Trois autres ont été appréhendés en plus de Haruyuki Takahashi

Les procureurs japonais ont arrêté l’ancien membre du conseil d’administration des Jeux olympiques de Tokyo 2020, Haruyuki Takahashi, soupçonné de corruption, comme l’a rapporté le journal Asahi Shimbun.

Takahashi a été appréhendé parce qu’il était soupçonné d’avoir reçu des pots-de-vin d’une valeur de centaines de milliards de yens de la part d’Aoki Holdings, un détaillant de costumes et sponsor des Jeux de l’année dernière, a déclaré Asahi Shimbun.

En plus de Takahashi, les procureurs ont arrêté Hironori Aoki, l’ancien président d’Aoki Holdings, et deux autres personnes qui n’ont pas encore été nommées, comme détaillé dans un rapport de l’agence de presse Kyodo.

Fin juillet, les enquêteurs ont fait une descente au domicile de Takahashi et dans les bureaux du géant japonais de la publicité Dentsu Group, où Takahashi était un ancien cadre de Dentsu Inc.

Les rapports au moment du raid alléguaient que Takahashi avait été payé plus d’un million de dollars par Aoki Holdings en plus des paiements effectués par la société qui faisaient déjà l’objet d’une enquête par les procureurs à Tokyo.

Le quotidien économique Nikkei a déclaré qu’Aoki avait versé environ 230 millions de yens japonais (1,7 million de dollars) à une filiale de Dentsu en 2017, l’argent étant ensuite transféré à une société exploitée par Takahashi.

Des dizaines de millions de yens ont été transférés à juste titre à un duo d’organisations sportives, mais la société de Takahashi a conservé un reliquat de 150 millions de yens (1,1 million de dollars), a affirmé Nikkei.

Le même média a également rapporté comment Takahashi et Aoki ont insisté sur le fait que l’argent n’avait rien d’illégal, ce que le journal Yomiuri a estimé à un paiement initial de 250 millions de yens (1,9 million de dollars).

Citant une source, le Nikkei a expliqué comment Takahashi avait déclaré aux procureurs que l’argent lui avait été versé en échange d’un travail de conseil effectué depuis 2009, et non pour tout ce qu’il avait fait en tant que directeur du comité d’organisation de Tokyo 2020.

Lorsque les raids ont eu lieu, les procureurs enquêtaient sur des paiements prétendument inappropriés de 45 millions de yens (340 000 $) faits à Takahashi avec Dentsu qui aurait coopéré à l’enquête.

En mars 2020, Reuters a affirmé que Takahashi avait reçu plus de 8 millions de dollars du comité de candidature des Jeux olympiques de Tokyo 2020 pour des activités non divulguées en 2013 et 2014.

Takahashi a ensuite déclaré au média qu’il s’agissait notamment de faire pression sur les membres du Comité international olympique (CIO), le président de l’organisme, Thomas Bach, insistant sur le fait que les paiements n’enfreignaient aucune de ses règles.

Takahashi a également soutenu qu’il n’y avait rien d’inapproprié dans les paiements ou dans la manière dont il les a utilisés, mais le scandale et son arrestation cette semaine ternissent davantage l’héritage de Tokyo 2020.

Se déroulant l’été dernier avec un an de retard en raison de la pandémie, les Jeux se sont déroulés sur fond de désapprobation du public japonais qui a protesté contre eux dans la préparation.