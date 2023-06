Un responsable des élections républicaines de l’Arizona poursuit Kari Lake pour diffamation

PHOENIX (AP) – Un haut responsable électoral républicain en Arizona a intenté jeudi une action en diffamation contre Kari Lake, qui prétend à tort qu’elle a perdu la course de 2022 au poste de gouverneur en raison d’une fraude.

L’enregistreur du comté de Maricopa, Stephen Richer, a déclaré qu’il faisait face à « un vitriol violent et d’autres conséquences désastreuses » à cause des mensonges répandus par Lake, notamment des menaces de mort et la perte d’amitiés.

« Plutôt que d’accepter la défaite politique, plutôt que d’obtenir un nouvel emploi, elle a cherché à saper la confiance dans nos élections et a mobilisé des millions de ses partisans contre moi », a écrit Richer dans un éditorial de The Arizona Republic.

Lake est un ancien présentateur de nouvelles de la télévision de Phoenix qui a rapidement construit une clientèle politique enthousiaste en tant que fidèle partisan de l’ancien président Donald Trump et de son mensonge selon lequel les élections de 2020 lui ont été volées. Elle a ensuite perdu de justesse sa propre course au poste de gouverneur de l’Arizona l’année dernière avec un procès contestant les résultats.

Malgré ses pertes au tribunal, elle continue d’affirmer que Richer et d’autres responsables du comté de Maricopa sont intervenus dans les élections pour l’empêcher de gagner.

Un porte-parole de Lake n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Elle envisage ouvertement de se présenter au Sénat américain et est l’une des principales candidates à la vice-présidence de Trump lors de sa campagne présidentielle de 2024.

La poursuite, déposée devant la Cour supérieure du comté de Maricopa, nomme Lake, sa campagne et son groupe de collecte de fonds politique comme défendeurs. En plus de dommages-intérêts non spécifiés, Richer demande une ordonnance du tribunal déclarant fausses les déclarations de Lake et l’obligeant à les supprimer des réseaux sociaux.

Le précédent de la Cour suprême des États-Unis place la barre très haut pour les affaires de diffamation intentées par des fonctionnaires comme Richer. Mais le procès de Dominion Voting Systems contre Fox News Channel pour de fausses allégations concernant son équipement de comptage des votes a entraîné des divulgations préjudiciables de messages internes de Fox et un règlement de 787,5 millions de dollars.

Les avocats de Richer ont écrit dans leur plainte que Lake a le droit de critiquer Richer mais pas de répandre des mensonges qui lui font du mal.

La poursuite conteste deux affirmations en particulier – que Richer a intentionnellement fait imprimer des images de bulletins de vote de 19 pouces sur du papier de 20 pouces, causant des problèmes de comptage, et qu’il a injecté 300 000 faux bulletins de vote. Il détaille près de trois douzaines de fois où elle a fait ces déclarations publiquement sur les réseaux sociaux ou lors de rassemblements et de conférences de presse.

La poursuite indique que Richer a fait face à des menaces de mort, dont une qui a été poursuivie par le ministère américain de la Justice, et a dépensé des milliers de dollars pour la sécurité de son domicile. Il a déclaré que sa femme et lui avaient modifié leurs habitudes et que les forces de l’ordre avaient intensifié les patrouilles autour de leur domicile et de leurs lieux de travail.

« Elle est allée bien au-delà des limites de la liberté d’expression protégée telle que garantie par le premier amendement et la Constitution de l’Arizona », a écrit Richer dans The Republic.

Jonathan J. Cooper, Associated Press