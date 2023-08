Un responsable des échecs appelle à davantage de recherches alors que la décision de bloquer les femmes transgenres des événements attire le feu

GENÈVE (AP) – Un haut responsable mondial des échecs a appelé vendredi à davantage de recherches pour savoir si des facteurs tels que les niveaux d’hormones et l’endurance physique pourraient avoir un impact sur les capacités des joueurs dans le jeu à prédominance masculine. Ses commentaires sont intervenus après que la fédération mondiale d’échecs a été fortement critiquée pour sa décision de bloquer les femmes transgenres des événements officiels féminins.

La fédération FIDE basée en Suisse a déclaré que la décision, qui devrait avoir lieu lundi, resterait en vigueur jusqu’à ce que la fédération fasse une évaluation de la question.

Les critiques, y compris des groupes de défense et certains joueurs et fédérations européens, ont tourné en dérision ce qu’ils appellent une politique inutile et discriminatoire qui semble favoriser la «panique trans», une ancienne championne britannique appelant la fédération mondiale à revenir sur sa décision.

Dana Reizniece-Ozola, vice-présidente du conseil d’administration de la fédération d’échecs, a insisté sur le fait que l’objectif de la nouvelle réglementation était « en fait d’accroître les droits des personnes transgenres et de leur permettre d’être enregistrées sous leur nouveau sexe » dans son répertoire officiel.

Les tournois réservés aux femmes ont été créés dans les années 1970 afin de favoriser leur participation à un sport longtemps dominé par les hommes. Même maintenant, seuls 2% de tous les joueurs – et 10% des joueurs classés – sont des femmes, a-t-elle déclaré.

La nouvelle réglementation, qui pourrait soumettre les femmes transgenres à une période d’attente pouvant aller jusqu’à deux ans pendant l’examen de la question, visait à donner à la FIDE un « délai de grâce » pour régler la question des joueurs transgenres et de la domination des hommes dans le sport.

« Ce qui n’est toujours pas clair, c’est si les niveaux hormonaux influencent la compétitivité aux échecs », a déclaré Reizniece-Ozola par vidéo depuis la capitale lettone, Riga. « Il n’y a pas de recherche sérieuse ou d’analyse scientifique qui prouverait l’une ou l’autre manière. Il y a des spéculations, mais pas plus que ça.

De nombreux sports impliquant une activité physique intense – ce que les échecs ne font pas – se sont demandé comment formuler des politiques à l’égard des athlètes transgenres ces dernières années.

Cathy Renna, directrice des communications du US National LGBTQ Task Force, a déclaré que les nouvelles règles semblaient être «un cas de panique trans sans justification, non fondée sur la réalité et marginalisant une fois de plus les personnes trans».

Reizniece-Ozola, une ancienne ministre lettone des Finances, a déclaré que la FIDE, comme d’autres organisations sportives, doit trouver un équilibre entre l’égalité – donner à chacun le droit de concourir sur un pied d’égalité – avec une concurrence loyale. « C’est l’aspect qui nécessite vraiment de plus en plus de recherche, une recherche scientifiquement fondée », a-t-elle déclaré.

La culture, a-t-elle dit, était « probablement » la principale raison pour laquelle les femmes ont été moins actives aux échecs « parce que les échecs n’ont pas été considérés comme un sport approprié pour les femmes dans tant de cultures. Donc cela… a créé cet énorme écart entre les sexes.

Le fondement des échecs, qu’elle a qualifié de «sport intellectuel», est égal: «Je veux dire, il n’y a pas de différence entre les hommes et les femmes au niveau intellectuel. Mais encore, nous voyons que les données statistiques montrent les différences entre les hommes et les femmes.

La fédération a des compétitions ouvertes qui permettent à tous les joueurs de participer, ainsi que des catégories spécialisées, comme pour les jeunes joueurs et même les ordinateurs.

Malcolm Pein, directeur des échecs internationaux à la Fédération anglaise des échecs, a déclaré que des recherches étaient en cours depuis plus d’un demi-siècle sur « ce qui rend les joueurs d’échecs meilleurs », et il pense que « les différences biologiques ne comptent pas beaucoup ».

« Il peut y avoir, vous savez, de petites différences liées à l’endurance peut-être, et peut-être qu’il y a une suggestion d’une différence de compétitivité à un âge précoce », a déclaré Pein lors d’un entretien téléphonique. « Mais sincèrement, nous pensons que la disparité de la force et du niveau de jeu entre les joueurs masculins et féminins est due aux niveaux de participation – qui s’améliorent depuis » The Queen’s Gambit « », une série télévisée qui suit la vie d’une prodige des échecs pendant sa quête pour devenir une joueuse d’élite.

Pein a déclaré que ces différences possibles « ne justifient pas une politique discriminatoire », et il a noté qu’une femme transgenre a été sélectionnée pour jouer aux échecs pour l’Angleterre, et qu’une femme transgenre a participé aux championnats britanniques le mois dernier.

« Dans l’expérience des échecs anglais, cela résout un problème qui n’existe pas », a-t-il déclaré. « Les personnes transgenres ont concouru très tranquillement, très heureusement pendant longtemps sans aucun problème. Et nous considérons les derniers développements comme indésirables.

D’autres fédérations d’échecs et certaines joueuses à travers l’Europe ont également exprimé leur opposition à la nouvelle réglementation.

Fédération allemande des échecs envoyé sur la plateforme X, anciennement connue sous le nom de Twitter, qu’il était « incompréhensible » que la FIDE « veuille toujours vérifier » le statut de genre des personnes légalement reconnues comme femmes dans leur propre pays.

La maîtresse internationale d’échecs Jovanka Houska, neuf fois championne britannique, écrit sur X: « S’il vous plaît, la FIDE pouvez-vous reconsidérer ces réglementations anti-trans. Il n’y a pas de honte à revenir en arrière et à consulter à nouveau les femmes et les femmes trans pour que le monde des échecs avance avec équité.

« Ensemble, nous pouvons créer un espace progressiste, équitable et accueillant pour tous », a-t-elle ajouté.

Jamey Keaten, Associated Press