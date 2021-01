Un conseiller du district de North Vancouver a incité une foule sur Twitter après avoir fait la leçon à ses concitoyens canadiens sur une camionnette qu’il a trouvée être… l’incarnation de la «glorification de la violence».

Le conseiller Mathew Bond a partagé une photo de ce qui semble être une Dodge Ram blanche avec un élévateur à suspension. Pour couronner le tout, le véhicule a une grande pancarte sur la calandre qui contient un crâne et la phrase «Réchauffement climatique».

«La glorification de la violence et de la domination. #unnizabletrucks #petromasculinity, « l’officiel plaisantait.

Cependant, ses hashtags stimulants ne semblent pas avoir eu l’effet escompté. D’innombrables utilisateurs de Twitter, dont beaucoup se sont identifiés comme des propriétaires de camions canadiens, ont lancé toutes sortes d’abus contre Bond et se sont moqués de lui pour son prétendu manque de vitalité canadienne.

Le fil a également été bombardé de des photos de gros camions, beaucoup d’entre eux chargés de tronçonneuses et d’autres outils électriques, en guise de protestation contre l’analyse de Bond.

L’avalanche de réponses négatives a poussé Bond à doubler. Dans une série de tweets de suivi, il a fait valoir que la haine qu’il avait reçue simplement « Renforcé » le point qu’il essayait de faire valoir. Il a poursuivi en expliquant qu’il était dangereux et inutile d’apporter des modifications à une telle automobile, ajoutant que la plaque à l’avant du véhicule était au-delà de la lumière.

«Glorifier le réchauffement climatique lorsque des millions de personnes dans le monde souffrent de ses effets, est triste, nuisible et dégoûtant», il a écrit.

Il a terminé son sermon en accusant ses détracteurs d’être peu sûrs d’eux et d’illustrer parfaitement l’homme « toxicité. »

Sans surprise, cela n’a fait qu’aggraver ses détracteurs de Twitter. En fait, certains observateurs ont tourné les tables PC sur Bond, notant que de nombreuses femmes conduisent des camions et qu’il avait tort de supposer le sexe du propriétaire du véhicule.

Cependant, Bond a réussi à rallier un petit groupe de partisans. Plusieurs réponses ont fait valoir que les gros camions sont commercialisés vers « peu sûr » et « fragile » mâles.

Commercialiser des camions à des hommes peu sûrs est très rentable et la publicité fonctionne!

Les papas divorcés de banlieue, et moi qui me sens mal en point, j’ai besoin d’un moyen d’afficher un roi de force. Acheter un camion est beaucoup plus facile que d’aller au gymnase et de suivre une thérapie

