Un responsable de UP Health limogé après que la vidéo lui ait montré qu’il facturait 200 roupies pour un faux rapport négatif sur Covid-19

Alors que le pays subit une deuxième vague mortelle de coronavirus, le secteur de la santé fait face à une pénurie de ressources. La pénurie d’installations médicales a obligé les hommes ordinaires à céder facilement à tous les services dont ils peuvent se prévaloir au besoin de l’heure et à n’importe quel prix. La demande d’établissements de santé a conduit à une corruption généralisée et à une commercialisation noire des équipements. Des informations faisant état de tromperies font des tournées sur les réseaux sociaux. Dans l’un de ces derniers incidents, une vidéo virale de l’Uttar Pradesh montre un responsable de la santé du gouvernement facturant Rs 200 pour avoir fourni un faux rapport négatif de covid aux gens.

Selon un rapport de L’Indian Express, Vijay Pal, un travailleur contractuel du centre de santé communautaire de Nawabganj à Farrukhabad, UP, aurait été surpris en train d’accepter un pot-de-vin de Rs 200 pour un rapport négatif de test d’antigène Covid. L’agent de santé âgé de 50 ans aurait fait la déclaration dans son bureau. Il a même mentionné que l’argent était nécessaire pour les «mauvaises actions».

Bien que la vidéo soit devenue virale plus tôt, ce n’est qu’après une semaine que le magistrat du district Manvendra Singh a été alerté de l’incident et il a immédiatement ordonné une FIR contre l’accusé.

Manvendra a déclaré qu’à la suite de l’acte inacceptable, Pal a été limogé et une plainte a été déposée contre lui. Il a également déclaré que Pal, qui travaillait en tant que responsable du processus communautaire de bloc, avait fait la déclaration pour le plaisir et ne pouvait pas trouver d’explication satisfaisante.

Cependant, Ankush Raghav, officier de la maison du poste de Nawabganj, a déclaré qu’il n’avait pas encore reçu de FIR contre l’accusé.

Avec l’augmentation des cas de coronavirus, il y a également eu une augmentation du nombre d’activités illégales à travers le pays.

En mars, un couple de Khar a été réservé pour avoir falsifié leurs rapports de test Covid-19 et pourrait encourir jusqu’à deux ans de prison et une amende. Le couple et leur enfant devaient s’envoler pour Jaipur, mais tous les trois avaient été testés positifs, ils ont donc forgé le rapport négatif pour pouvoir encore prendre le vol, ont déclaré des responsables de l’organisme civique.

Le couple, âgé de plus de 50 ans, avait passé le test le 26 février, un jour avant leur vol pour Jaipur, mais ils ont été arrêtés à l’aéroport de Mumbai après que les autorités aient repéré les faux rapports de test négatifs. Un rapport RT-PCR négatif a été rendu obligatoire pour entrer au Rajasthan si l’on vient du Maharashtra, parmi quelques autres États.

Selon des responsables, toute la famille avait été testée positive pour Covid-19, mais lorsqu’un responsable du BMC a appelé pour vérifier les résultats, on leur a dit que toute la famille était négative. Ils ont envoyé le rapport de test falsifié à l’agent via WhatsApp.

Cependant, l’agent a également contacté le centre de diagnostic pour obtenir une copie des résultats de la famille, et les rapports ont montré qu’ils avaient l’infection, indiquant une falsification.

