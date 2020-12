WASHINGTON – Le représentant spécial des États-Unis pour l’Iran a déclaré jeudi soir que nouvelles sanctions Le gouvernement de Téhéran mis en place par l’administration Trump ne représentait pas un effort du président sortant pour enfermer le président élu Joseph Biden en ce qui concerne la politique iranienne.

« C’est une manière complètement incorrecte de le lire », a déclaré Elliott Abrams lors d’une webémission de l’Université George Mason, ajoutant que les sanctions faisaient partie de la campagne de « pression maximale » qui était la politique de l’administration Trump depuis mai 2018, lorsque Trump a annoncé que le Les États-Unis quittaient l’accord nucléaire avec l’Iran qui avait été négocié par l’administration Obama.

« Nous avons un président à la fois et le mandat est de quatre ans, et non de trois ans et demi, nous allons donc continuer cette politique jusqu’à la fin de l’administration », a déclaré Abrams. «Je ne comprends pas l’idée que nous les enfermons.»

Plutôt que de limiter les options de l’administration Biden, les nouvelles sanctions donnent à l’équipe entrante des «cartes à jouer» dans toute négociation future avec l’Iran, a-t-il déclaré.

D’autres voient la situation très différemment.

Brendan Smialowski / AFP via Getty Images

La vague de sanctions contre les entités iraniennes récemment annoncées par l’administration Trump était imposée «avec l’intention à peine dissimulée de rendre plus difficile le retour de l’administration Biden» dans l’accord nucléaire, a déclaré Robert Malley, qui a aidé à le négocier en tant que cadre supérieur. conseiller d’Obama sur les questions du Moyen-Orient.

« Ils n’ont pas caché le fait que la raison pour laquelle ils imposent ces sanctions est d’entraver la diplomatie » et de rendre plus difficile pour Biden de rejoindre l’accord nucléaire, a déclaré Malley jeudi lors d’une table ronde organisée par le Center for a New American. Sécurité. «Cela faciliterait, je pense, pour un président Biden de dire: ‘Je les lève précisément parce qu’ils n’étaient pas au même niveau, ce n’étaient pas des sanctions qui ont été imposées pour des raisons légitimes, elles ont été imposées précisément pour le l’objectif invalide de rendre plus difficile l’annulation de ce qu’a fait le président Trump.

L’équipe Biden devra examiner chacune des sanctions selon ses propres mérites et faire la distinction entre «celles qui sont légitimes et celles qui ne le sont pas», a déclaré Malley. «Je ne pense pas que ce soit un obstacle insurmontable pour un retour au JCPOA», ou Plan d’action global conjoint, le nom officiel de l’accord nucléaire iranien.

Ce qui rendrait presque impossible pour l’équipe Biden de revenir rapidement à la diplomatie avec l’Iran serait si une sorte de conflit avec l’Iran éclatait pendant les derniers jours de l’administration Trump, a concédé Malley. En plus des sanctions, une série d’événements récents a suscité des spéculations selon lesquelles l’administration Trump – ou peut-être Israël – tentait de provoquer, ou du moins de se préparer, un tel combat dans les derniers jours du mandat de Trump.

Secrétaire d’État Mike Pompeo. (Saul Loeb / AFP via Getty Images)

Le département de la Défense a annoncé le 27 novembre que le porte-avions Nimitz et son groupe de frappe étaient de retour dans le golfe Persique. Pendant ce temps, une série de hauts responsables américains de la sécurité nationale, dont le secrétaire d’État Mike Pompeo et le secrétaire à la Défense par intérim Chris Miller, se sont rendus au Moyen-Orient ces dernières semaines, et les États-Unis auraient réduit les effectifs de leur ambassade à Bagdad avant celui-ci. anniversaire le 2 janvier du meurtre par les États-Unis du maître espion iranien Qassem Soleimani dans la capitale irakienne.

De toute évidence, l’assassinat d’un éminent scientifique nucléaire iranien le 27 novembre, qui a été largement attribué à Israël, a mis la région en difficulté.

Du point de vue israélien, l’assassinat du scientifique nucléaire pourrait être justifié comme l’envoi d’un message clair de dissuasion à ceux qui sont impliqués dans le programme nucléaire iranien «qu’ils ne sont pas immunisés», a déclaré Malley. Mais si le meurtre provoquait une réaction de l’Iran qui déclenchait «une crise d’escalade, alors oui, cela rendrait un retour à la diplomatie sous une administration Biden encore plus difficile», a-t-il ajouté.

«Imaginez si l’Iran réagissait en lançant une attaque en Iran contre les troupes américaines ou une attaque terroriste contre Israël, il est difficile de voir comment un président Biden le 21 janvier dirait… ‘Nous retournons maintenant à la diplomatie’, a déclaré Malley.

Mais les responsables de Trump ont rejeté l’idée que l’administration actuelle tente de déclencher un conflit avec l’Iran.

S’il ne fait aucun doute qu’il peut toujours y avoir une étincelle »qui déclenche un tel conflit,« personne ne veut une guerre », a déclaré Abrams.

Joe Biden prononce un discours de Thanksgiving à Wilmington, Del., Le 25 novembre 2020 (Mark Makela / Getty Images)

Un autre haut responsable de la sécurité nationale de Trump a déclaré à Yahoo News que les conseils des plus hauts niveaux de l’administration étaient simples: «Ne vous lancez pas dans une guerre au Moyen-Orient à moins que les Iraniens n’attaquent notre peuple et, s’ils sont assez stupides pour le faire. , nous allons jeter le marteau sur eux.

Le haut fonctionnaire a rejeté les hypothèses selon lesquelles Trump tentait de pousser l’Iran dans un conflit. « Je ne comprends pas du tout le récit selon lequel il essaie de déclencher une guerre sur son chemin », a déclaré le responsable, ajoutant que cela reviendrait au président « détruire son héritage comme ne pas déclencher un conflit pendant son administration. »

