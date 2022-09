Un responsable de Taïwan souligne la nécessité de résister à la provocation chinoise et appelle à l’inclusion du pays aux Nations Unies

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

EXCLUSIF: Le consul général de facto de Taïwan a mis en doute la légitimité des Nations Unies, qui continuent d’exclure la nation insulaire à un moment où elle cherche à répondre à ses préoccupations en matière de sécurité et à mieux s’intégrer en tant qu’élément vital de la communauté internationale.

“Il est décevant de voir l’ONU continuer à interpréter à tort la résolution 2758 de l’ONU comme base juridique pour justifier son exclusion injustifiée de la participation de Taïwan”, a déclaré l’ambassadeur James Lee, directeur général du Bureau économique et culturel de Taipei à New York et de facto consul général de Taïwan, a déclaré à Fox News Digital. “Les détenteurs de passeports taïwanais ne sont pas autorisés à mettre les pieds dans les locaux de l’ONU simplement parce que [of] leur nationalité. »

Tout en dévoilant une nouvelle campagne d’affichage à Time Square à New York à temps pour l’Assemblée générale des Nations Unies de cette semaine, Lee a déclaré à Fox News Digital dans une interview exclusive que la campagne visait à souligner pourquoi Taïwan devrait avoir accès à l’organisme mondial. Les panneaux d’affichage animés proclament : “Donnez à Taiwan une voix pour le bien mondial et la paix mondiale”.

“Cette politique discriminatoire contrevient à son propre principe de ne laisser personne de côté, donc je dirais que sa légitimité est également discutable”, a-t-il ajouté.

La Chine a intensifié sa posture agressive envers Taïwan ces derniers mois : l’Armée populaire de libération (APL) a organisé des exercices près de Taïwan – y compris une série d’exercices qui ont eu lieu en réponse directe à la visite à Taïwan de la présidente de la Chambre des États-Unis Nancy Pelosi en août – et Pékin a simulé des attaques. sur des navires de guerre américains en préparation apparente d’un affrontement.

XI INTERROGE POUTINE SUR LES « PRÉOCCUPATIONS » AVEC LA GUERRE EN UKRAINE LORS D’UNE RÉUNION EN FACE À FACE

Le président Biden a souligné à plusieurs reprises que les États-Unis s’étaient engagés à défendre Taiwan, même militairement, si la Chine tentait d’attaquer ou de s’emparer de l’île.

Les experts disent donc que Taïwan ne sera pas au centre de l’attention cette année à l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU). John Herbst, directeur principal du Centre Eurasie de l’Atlantic Council et ancien ambassadeur des États-Unis en Ukraine, a déclaré qu’il était “peu probable que Taïwan occupe une place importante” à l’assemblée car ce n’est “pas dans l’intérêt de la Chine ni dans notre intérêt”.

Ash Jain, directeur de l’ordre démocratique au Scowcroft Center for Strategy and Security, a déclaré lors d’un forum jeudi que même si Taïwan ne fera probablement pas partie de “l’agenda officiel”, il s’attendrait à entendre les dirigeants mondiaux “faire allusion” au conflit en discours et que des rencontres bilatérales aient lieu “en marge”.

LE NOUVEAU PRÉSIDENT PHILIPPIN LUTTE CONTRE LES INCURSIONS DE LA CHINE

“L’ONU n’est vraiment pas l’endroit pour discuter d’une question comme Taiwan”, a déclaré Jain.

Mais Lee a fait valoir que le but même de l’ONU est de traiter un problème comme Taiwan, affirmant que l’organisation vise à “maintenir la paix et la sécurité internationales”.

“Taiwan, en tant que membre responsable de la communauté internationale, continuera de faire preuve de retenue en réponse à la provocation de la Chine et continuera de travailler avec des pays partageant les mêmes idées pour maintenir la paix, la sécurité et la stabilité de notre région”, a déclaré Lee.

“A ce stade, nous recherchons uniquement une participation significative”, a-t-il ajouté.

BIDEN ÉMET UN DÉCRET EXÉCUTIF LIMITANT LES INVESTISSEMENTS CHINOIS DANS LES TECHNOLOGIES AMÉRICAINES : LES « MENACES À LA SÉCURITÉ NATIONALE »

Lee ne se fait aucune illusion sur la lutte acharnée à laquelle Taïwan est confronté dans une organisation dans laquelle la Chine détient tant d’influence, qu’il a qualifiée de “maligne” alors que Taïwan est “une force du bien”.

“Il est maintenant temps de laisser Taiwan entrer et d’aider”, a-t-il déclaré.

Taïwan joue déjà un rôle mondial important en tant que producteur majoritaire de semi-conducteurs dans le monde, fournissant 63 % de la part de marché, contre seulement 12 % des États-Unis en 2019 et 16 % de la Chine en 2020.

CLIQUEZ ICI POUR L’APPLICATION FOX NEWS

Une action contre Taïwan perturberait probablement cette chaîne d’approvisionnement et entraînerait un certain nombre d’effets d’entraînement. La Chine a connu une pénurie plus tôt cette année, ce qui a provoqué une pénurie de voitures neuves et fait grimper les prix sur ce marché.