Un responsable de Taïwan avertit la Chine : “Nous n’abandonnerons jamais notre liberté”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’avocat général de Taiwan met en garde contre une éventuelle invasion de son pays par la Chine et appelle les démocraties du monde à soutenir sa nation insulaire.

“Je suis très, très préoccupé par une future éventuelle invasion chinoise contre Taïwan”, a déclaré l’avocat général James JK Lee, directeur général du Bureau économique et culturel de Taipei à New York.

“La Chine n’a pas renoncé à l’usage de la force contre Taiwan.”

L’ambassadeur Lee, dans une interview exclusive avec Fox News, a décrit les efforts internationaux et nationaux pour renforcer les défenses de Taiwan face à l’agression chinoise croissante.

BIDEN DIT QUE NOUS DÉFENDRONS TAIWAN SI LA CHINE LANCE UNE “ATTAQUE SANS PRÉCÉDENT”

“De nombreux experts militaires estiment différents calendriers pour une éventuelle invasion. Mais je crois que la paix ne peut être maintenue que par la force”, a déclaré Lee.

Il a salué la démonstration de soutien du président Biden à la nation insulaire indépendante lorsqu’il a récemment déclaré à “60 Minutes” que les troupes américaines aideraient à défendre Taiwan en cas d’attaque chinoise. Les responsables de la Maison Blanche ont déclaré que la déclaration du président faisait partie d’une politique “d’ambiguïté stratégique” qui vise à déséquilibrer Pékin, bien que la politique américaine d'”Une Chine” reste en place.

“Cela met en évidence la détermination des États-Unis à sauvegarder la démocratie. Cela envoie également un message clair à Pékin qu’une stratégie d’ambiguïté bascule vers la clarté en réponse à l’intimidation chinoise contre Taiwan”, a déclaré Lee. “L’Ukraine nous aura dit que la dissuasion est essentielle. La guerre préventive est très essentielle. Notre véritable succès ne mesurera finalement pas si nous pouvons gagner une guerre contre Taiwan, mais si nous pouvons en empêcher une.”

CHANG SONNE L’ALARME SUR TAIWAN: L’ARMÉE AMÉRICAINE DOIT ÊTRE PRÊTE POUR LA GUERRE AVEC LA CHINE EN HEURES, PAS EN ANNÉES

L’administration Biden envisagerait également d’imposer des sanctions à la Chine pour dissuader une éventuelle invasion.

« Les Américains doivent savoir que l’avenir démocratique de Taiwan concerne l’avenir du monde libre. Une agression chinoise contre Taiwan disloquerait toute la région. domination mondiale », a déclaré Lee.

La Chine a multiplié les provocations contre Taïwan, qui se considère toujours comme son propre territoire. Les récents exercices militaires à grande échelle au large des côtes taïwanaises et les avions de combat continus qui violent les zones de défense du pays sont des exemples des fanfaronnades de Pékin. Seulement environ 90 miles séparent les deux pays entre le détroit de Taiwan, qui est à peu près à la même distance entre Cuba et la Floride.

LA CHINE RENOUVELLE LES MENACES ET LES CONDAMNATIONS APRÈS QUE LES ÉTATS-UNIS ONT ANNONCÉ DES NÉGOCIATIONS COMMERCIALES OFFICIELLES AVEC TAIWAN

“Les États-Unis et Taïwan devraient utiliser cette crise comme catalyseur pour avancer plus rapidement vers un partenariat de sécurité constructif”, a déclaré Lee. “Lorsque vous faites face à un si grand géant ennemi de l’autre côté, nous espérons que ces pays épris de liberté et de paix pourront s’unir et apporter leur soutien à Taiwan. Nous en avons besoin.”

Lee a également rallié le soutien à New York pour sa nation et a cherché à étendre son rôle aux Nations Unies. L’Assemblée générale des Nations Unies a expulsé Taïwan en faveur de la Chine communiste en 1971.

Les observateurs disent que la belligérance de Pékin n’a fait que se retourner contre lui et a fait de la défense de Taiwan une priorité absolue pour les États-Unis. L’ambassadeur Lee a déclaré que les actions de la Chine ont également renforcé la détermination du peuple taïwanais.

“La mesure d’approche agressive et coercitive chinoise ne fait que renforcer la volonté de notre peuple de sauvegarder notre démocratie et notre liberté”, a-t-il déclaré.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Alors que Taïwan fera tout ce qui est en son pouvoir pour désamorcer la tension, nous n’abandonnerons jamais notre liberté.”

Jennifer Johnson a contribué à ce rapport.