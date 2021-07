Un responsable de Pékin déclare que les relations sont dans une « impasse »

Les drapeaux américain et chinois se tiennent derrière un microphone en attendant l’arrivée du sénateur américain de l’époque John McCain pour une conférence de presse à l’ambassade des États-Unis à Pékin le 9 avril 2009. Frédéric J. Brown | AFP | Getty Images

BEIJING – Une autre réunion de haut niveau entre des responsables américains et chinois – cette fois dans la ville chinoise de Tianjin, juste à l’extérieur de Pékin – a commencé par des critiques. Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Xie Feng, a déclaré lundi lors d’un entretien avec la vice-secrétaire d’État américaine Wendy Sherman que les relations entre les deux pays « se trouvent maintenant dans une impasse et font face à de sérieuses difficultés », selon un communiqué de presse en anglais du ministère chinois des Affaires étrangères. . « Fondamentalement, c’est parce que certains Américains présentent la Chine comme un » ennemi imaginaire « », a déclaré le communiqué, ajoutant: « Nous exhortons les États-Unis à changer leur état d’esprit hautement erroné et leur politique dangereuse ». Le communiqué indique cependant que la Chine souhaite toujours travailler avec les États-Unis, à condition que les dirigeants « changent de cap » et adhèrent aux intérêts chinois. L’ambassade des États-Unis à Pékin n’a pas immédiatement fait de commentaire lorsqu’elle a été contactée par CNBC. Les tensions entre les États-Unis et la Chine se sont intensifiées ces dernières années. L’ancien président américain Donald Trump a utilisé des tarifs et des sanctions pour tenter de répondre aux critiques de longue date contre la Chine, telles que l’accès inégal au marché, le manque de protection de la propriété intellectuelle et l’obligation pour les entreprises de transférer des technologies pour opérer dans le pays.

Sherman est en Chine pour une réunion avec ses homologues là-bas dimanche et lundi. L’objectif de la réunion n’était pas une négociation, mais un effort pour maintenir les canaux de communication de haut niveau ouverts, ont déclaré de hauts responsables du département d’État lors d’un briefing avec des journalistes ce week-end. Les responsables américains s’attendaient à rencontrer d’abord Xie, puis le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi. Les dirigeants devraient travailler à la première réunion du président chinois Xi Jinping et du président américain Joe Biden, probablement autour du sommet du G-20 en octobre. Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré lors d’un briefing mercredi que Sherman se rendrait en Chine « d’une position de force, » similaire à la réunion du secrétaire d’État Antony Blinken avec ses homologues chinois à Anchorage, en Alaska. Ce rassemblement en mars, la première réunion de haut niveau entre les deux pays sous l’administration Biden a débuté par un échange d’insultes.

Au cours des mois suivants, le vice-Premier ministre chinois Liu He, qui a dirigé les négociations commerciales sous l’administration Trump, a eu des entretiens téléphoniques avec la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen et la représentante américaine au Commerce Katherine Tai. Ces conversations axées sur l’économie étaient plus amicales, selon les lectures officielles.

Position ferme des États-Unis sur la Chine