Josef Klement a suggéré que la décision de l’année dernière d’interdire les tournois aux clubs russes pourrait bientôt être annulée

L’équipe nationale et les clubs russes pourraient bientôt recommencer à jouer dans des tournois organisés par l’Union des associations européennes de football (UEFA), a déclaré un représentant de l’organisation. Les équipes russes sont interdites depuis février 2022.

S’exprimant lors de la conférence annuelle de l’Union russe de football jeudi, Josef Klement, conseiller pour les associations nationales du Département des associations nationales de l’UEFA, a déclaré que le football doit donner l’exemple sur la manière de traiter les «défis.”

Klement a noté que le sport est actuellement confronté à un tel défi, une référence apparente au conflit entre l’Ukraine et la Russie. Cependant, comme ce fut le cas avec la pandémie de Covid-19, a-t-il déclaré, l’UEFA parviendra à surmonter ces défis à la fin.

« Nous pensons que très bientôt nous pourrons nous rencontrer non seulement au niveau des responsables du football lors de conférences et de séminaires, mais aussi au niveau des joueurs et des équipes lors des matches nationaux et interclubs,” a ajouté le responsable.

Klement a exprimé l’espoir que «Les clubs et équipes russes seront autorisés à affronter des concurrents d’autres pays européens, mais toujours sur le terrain de football uniquement, dans un esprit de fair-play.”

Le responsable de l’UEFA a déclaré que l’UEFA avait rempli toutes ses obligations financières et organisationnelles envers l’Union russe de football. Il a souligné que l’organisation espère poursuivre la coopération.

Klement a conclu en disant que l’instance sportive « veut construire des ponts entre les pays, pas les détruire » afin de « donner l’exemple de la façon de relever les défis» pour le reste du monde.

En février dernier, plusieurs jours après que la Russie a lancé son opération militaire en Ukraine, la FIFA et l’UEFA ont interdit aux clubs de football et aux équipes nationales russes de participer à leurs tournois.