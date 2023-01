Un responsable de l’UE : la Russie se concentre sur “l’OTAN et l’Occident”

TOKYO (AP) – Un haut responsable de l’UE a déclaré vendredi que la Russie avait fait passer sa guerre contre l’Ukraine à “une étape différente” en lançant des attaques aveugles contre des civils et des cibles non militaires, tout en critiquant Moscou pour avoir déclenché les récents mouvements de l’Allemagne et des États-Unis. envoyer des chars avancés en Ukraine.

Stefano Sannino, secrétaire général du Service européen pour l’action extérieure de l’Union européenne, a défendu les fournitures allemandes et américaines d’équipement militaire à l’Ukraine et a critiqué le président russe Vladimir Poutine pour avoir mené une guerre contre l’OTAN et l’Occident.

Sannino, s’exprimant lors d’une conférence de presse à Tokyo dans le cadre d’une tournée en Asie-Pacifique, a déclaré que Poutine était “passé d’un concept d’opération spéciale à un concept désormais de guerre contre l’OTAN et l’Occident”.

Il a déclaré que les dispositions sur les chars allemands et américains sont destinées à aider les Ukrainiens à se défendre pendant la guerre, plutôt qu’à en faire des attaquants.

“Je pense que ce dernier développement en termes de fourniture d’armes n’est qu’une évolution de la situation et de la façon dont la Russie a commencé à faire passer la guerre à une autre étape”, a déclaré Sannino. Il a ajouté que la Russie menait des “attaques aveugles” contre des civils et des villes et non plus des cibles militaires.

L’UE ne fait pas passer la guerre à une autre étape, mais “donne simplement la possibilité de sauver des vies et de permettre aux Ukrainiens de (se) défendre contre ces attaques barbares”, a déclaré Sannino.

L’Allemagne et les États-Unis ont annoncé mercredi qu’ils enverraient des chars de combat avancés en Ukraine, offrant ce qu’un expert a appelé une “force de frappe blindée” pour aider Kyiv à sortir de l’impasse des combats alors que l’invasion russe entre dans son 12e mois.

L’annonce a marqué la première étape d’un effort coordonné de l’Occident pour fournir des dizaines d’armes lourdes, qui, selon les commandants militaires ukrainiens, permettraient des contre-offensives, réduiraient les pertes et aideraient à rétablir l’approvisionnement en munitions en baisse.

Le président américain Joe Biden a déclaré que son pays enverrait 31 chars M1 Abrams, renversant des mois d’arguments persistants de Washington selon lesquels ils étaient trop difficiles à exploiter et à entretenir pour les troupes ukrainiennes.

La décision américaine faisait suite à l’accord de l’Allemagne d’envoyer 14 chars Leopard 2 A6 de ses propres stocks.

Sannino était au Japon cette semaine pour discuter du renforcement de la coopération entre l’UE et le Japon et d’autres pays d’Asie-Pacifique alors qu’ils sont confrontés à des défis croissants qui affectent également la région.

Mari Yamaguchi, Associated Press