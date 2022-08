Un responsable de l’UE déclare que la Serbie et le Kosovo s’entendent sur les cartes d’identité

BELGRADE, Serbie (AP) – Le chef de la politique étrangère de l’Union européenne a annoncé samedi que la Serbie et le Kosovo se sont mis d’accord sur la manière de résoudre un différend concernant leurs documents d’identité, réglant l’un des problèmes qui ont déclenché les dernières tensions entre les anciens ennemis de la guerre des Balkans.

Les commentaires de Josep Borell interviennent après une vague d’efforts diplomatiques internationaux pour désamorcer les craintes que les problèmes ne s’aggravent davantage au milieu de la guerre en Ukraine et des liens étroits entre la Serbie et la Russie.

Le Kosovo a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008, ce que Belgrade ne reconnaît pas.

Les tensions ont monté en flèche à la fin du mois dernier lorsque le gouvernement du Kosovo a déclaré que les documents d’identité et les plaques d’immatriculation des véhicules délivrés par les Serbes ne seraient plus valables sur le territoire du Kosovo, tout comme ceux délivrés par le Kosovo ne sont pas valables en Serbie. Au cours des dernières années, la Serbie a exigé que les détenteurs d’une carte d’identité du Kosovo obtiennent des laissez-passer spéciaux lorsqu’ils voyagent à travers la Serbie pour montrer qu’elle ne reconnaît pas l’indépendance du Kosovo.

Le Kosovo a déclaré qu’il répondait avec réciprocité à la Serbie. Mais les Serbes du Kosovo ont réagi avec fureur, bloquant les routes dans le nord dominé par les Serbes. Belgrade a accusé le Kosovo de faire pression sur les minorités serbes du nord, qui rejettent largement les documents émis par le Kosovo au mépris de l’État du Kosovo et détiennent des documents serbes.

Au cours des deux dernières semaines, des responsables de l’UE ont organisé une rencontre entre le président serbe Aleksandar Vucic et le Premier ministre kosovar Albin Kurti à Bruxelles, et des émissaires américains et européens se sont rendus dans la région pour tenter de résoudre le problème.

“Nous avons un accord”, a déclaré Borrell sur Twitter. “La Serbie a accepté de supprimer les documents d’entrée / sortie pour les titulaires d’une carte d’identité du Kosovo et le Kosovo a accepté de ne pas les introduire pour les titulaires d’une carte d’identité serbe.”

“Les Serbes du Kosovo, ainsi que tous les autres citoyens, pourront voyager librement entre le Kosovo et la Serbie en utilisant leurs cartes d’identité”, a-t-il ajouté.

Le président du Kosovo, Vlosa Osmani, a déclaré sur Facebook que l’accord signifiait “réciprocité et égalité”.

“La liberté de circulation est le fondement des sociétés démocratiques et des valeurs européennes”, a-t-elle déclaré, ajoutant que le Kosovo continuera à lutter pour la “reconnaissance mutuelle”.

Plus tôt samedi, Vucic a déclaré aux journalistes que si l’accord d’identification est conclu, la Serbie publiera une « clause de non-responsabilité générale » sur la frontière, affirmant que l’utilisation des cartes d’identité du Kosovo est autorisée pour « des raisons pratiques et la liberté de mouvement », et ne signifie pas la Serbie. reconnaissance du Kosovo ou de son futur statut.

Cependant, il a déclaré que les plaques d’immatriculation des voitures serbes que de nombreux Serbes du Kosovo utilisent encore restent un problème non résolu.

L’indépendance du Kosovo a été reconnue par Washington et la plupart des pays de l’UE, tandis que la Serbie s’est appuyée sur le soutien de Moscou et de la Chine pour sa tentative de conserver l’ancienne province. Belgrade a perdu le contrôle du Kosovo en 1999 après que l’OTAN a bombardé le pays pour mettre fin à sa répression brutale contre les rebelles séparatistes de souche albanaise.

Pendant plusieurs années, l’UE a servi de médiateur dans les négociations entre le Kosovo et la Serbie, cherchant à normaliser leurs relations et à faire avancer leurs efforts pour rejoindre l’Union européenne.

Les soldats de la paix de l’OTAN ont renforcé leur présence dans le nord du Kosovo en réponse à l’augmentation des tensions.

The Associated Press