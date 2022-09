Un responsable de l’OTAN montre des chaussettes anti-russes

Le fonctionnaire a confirmé qu’il portait les chaussettes, qui portaient une expression insultante envers les Russes

Janis Sarts, directeur du Centre de communications stratégiques de l’OTAN à Riga, a été aperçu portant des chaussettes portant l’inscription “Топчу русню” – “Je piétine Rusnya», un terme péjoratif pour les Russes – lors d’une conférence à Varsovie vendredi. Sarts a confirmé qu’il portait effectivement les chaussettes à la conférence.

Le message au niveau de la cheville a été vu pour la première fois sur le compte Twitter du ministre de la Défense nationale de Pologne, Mariusz Blaszczak, qui a pris des photos avec Sarts lors de la conférence, avant d’être repris par les comptes de médias sociaux ukrainiens. Il n’est pas clair si Blaszczak savait qu’il était photobombé par les chaussures offensives.

Le geste “témoigne de l’intensité de la guerre de l’information et de la propagande qui se déroule actuellement entre la Russie et l’Occident», a déclaré samedi Andrey Kortunov, directeur général du Conseil russe pour les affaires internationales, à Lenta.ru, expliquant que «il est clair qu’on pourrait s’attendre à une conduite plus sobre, puisqu’il s’agit d’un fonctionnaire, et non d’un journaliste ou d’un blogueur.”

Mais alors qu’il croit “une telle action ne peut que causer des regrets“, Kortunov a déclaré qu’il serait surpris s’il y avait une réponse en nature de la part des dirigeants russes. “Je pense que ce n’est pas le niveau de nos meilleurs politiciens“, a-t-il estimé.

Les chaussettes, qui sont également brodées de balles, ont été conçues par la personnalité de la télévision Michael Schchur en collaboration avec Dodo Socks, et 50 % des bénéfices de la vente de chaque paire sont censés soutenir la 112 Troop Brigade ukrainienne.