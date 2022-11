Un responsable de l’opposition allemande fait pression sur l’UE pour bloquer le plan sur le cannabis

BERLIN – Un haut responsable de l’opposition allemande a fait pression mercredi sur l’exécutif de l’Union européenne pour bloquer les plans du gouvernement visant à dépénaliser la possession de quantités limitées de cannabis et à autoriser sa vente à des fins récréatives.

Le ministre de la Santé du gouvernement bavarois dirigé par les conservateurs, Klaus Holetschek, a rencontré mercredi le directeur général de l’UE pour la migration et les affaires intérieures à Bruxelles pour demander un veto européen.

Holetschek a déclaré avoir déclaré à la responsable de l’UE, Monique Pariat, que “la légalisation du cannabis prévue par le gouvernement allemand ne met pas seulement en danger la santé, mais je suis convaincu qu’elle viole également le droit européen”. Il a fait valoir que deux accords de l’UE obligent l’Allemagne et d’autres pays membres à criminaliser la production et la vente de drogues telles que le cannabis.

Le plan du gouvernement prévoit que le cannabis soit cultivé sous licence et vendu aux adultes dans des points de vente agréés afin de lutter contre le marché noir. Les individus seraient autorisés à cultiver jusqu’à trois plantes et à acheter ou posséder 20 à 30 grammes (environ 1 once) de marijuana.