Un responsable de l’ONU rencontre le vice-Premier ministre taliban au sujet de l’interdiction des ONG féminines

KABOUL, Afghanistan (AP) – Un haut responsable de l’ONU en Afghanistan a rencontré dimanche le vice-Premier ministre du gouvernement dirigé par les talibans pour discuter de l’interdiction faite aux femmes de travailler pour des groupes non gouvernementaux annoncée par les autorités afghanes dans une série de mesures les droits des femmes.

La décision du gouvernement taliban d’interdire aux femmes le travail des ONG a incité les principales agences d’aide internationale à suspendre leurs opérations dans le pays. L’interdiction a fait craindre que les gens soient privés de nourriture, d’éducation, de soins de santé et d’autres services essentiels, car plus de la moitié de la population afghane a besoin d’une aide humanitaire d’urgence.

Les agences d’aide ont averti que l’interdiction aura des conséquences catastrophiques et que “des centaines et des milliers” d’Afghans mourront à cause de la décision des talibans.

Le chef adjoint de la mission de l’ONU en Afghanistan, Potzel Markus, a rencontré Maulvi Abdul Salam Hanafi à Kaboul, la capitale, pour discuter de l’interdiction, ainsi que d’autres mesures, notamment l’interdiction aux femmes d’accéder aux universités.

“Interdire aux femmes de travailler dans des organisations non gouvernementales, empêcher les filles et les femmes d’accéder à l’éducation et à la formation, nuit à des millions de personnes en Afghanistan et empêche l’acheminement d’une aide vitale aux hommes, femmes et enfants afghans”, a déclaré la mission de l’ONU.

Potzel est le dernier responsable de l’ONU à avoir rencontré les dirigeants des talibans alors que la communauté internationale s’inquiète de plus en plus de la restriction des libertés des femmes en Afghanistan.

Lundi dernier, le chef par intérim de la mission onusienne Ramiz Alakbarov a rencontré le ministre de l’Economie Qari Din Mohammed Hanif.

Hanif a émis l’interdiction des ONG le 24 décembre, prétendument parce que les femmes ne portaient pas correctement le foulard islamique, ou hijab. Il a déclaré que toute organisation qui ne se conformerait pas à l’ordonnance verra sa licence révoquée.

Les agences d’aide ont fourni des services et un soutien essentiels face à l’aggravation de la crise humanitaire en Afghanistan.

La prise de contrôle des talibans en 2021, alors que les forces américaines et de l’OTAN étaient dans les dernières semaines de leur retrait après 20 ans de guerre, a plongé l’économie afghane dans une chute libre et transformé le pays, plongeant des millions de personnes dans la pauvreté et la faim. L’aide étrangère s’est arrêtée presque du jour au lendemain.

Les sanctions contre les dirigeants talibans, y compris l’arrêt des virements bancaires et le gel de milliards d’avoirs étrangers de l’Afghanistan, ont déjà restreint l’accès aux institutions mondiales. Les fonds des agences d’aide ont aidé à soutenir l’économie dépendante de l’aide du pays avant la prise de contrôle des talibans.

Le chef de l’aide de l’ONU, Martin Griffiths, doit se rendre en Afghanistan pour discuter de l’interdiction.

La rencontre de Potzel avec Hanafi est intervenue alors qu’une enquête de l’ONU a montré qu’un tiers des ONG dirigées par des femmes en Afghanistan ont été forcées d’arrêter 70% de leurs activités en raison de l’interdiction et environ un tiers ont arrêté toutes leurs activités.

Le département d’ONU Femmes a déclaré que 86% des 151 organisations interrogées ont soit arrêté, soit fonctionnent partiellement.

Il a également déclaré que le manque de femmes dans la distribution de l’aide a eu un impact significatif sur la population afghane.

The Associated Press