Un responsable de l’ONU met en garde contre un conflit et davantage de pauvreté en Afghanistan

NATIONS UNIES – Un haut responsable de l’ONU a mis en garde mardi contre un possible conflit interne et une aggravation de la pauvreté en Afghanistan si les talibans ne répondent pas rapidement aux besoins de tous les éléments de la société, affirmant que leur répression des droits des filles et des femmes signale l’indifférence à plus 50% de la population afghane et une volonté de risquer l’isolement international.

Markus Potzel, le représentant adjoint de l’ONU pour l’Afghanistan, a déclaré au Conseil de sécurité que certaines des «réalisations revendiquées et reconnues» des talibans s’érodent également.

Il a souligné une augmentation constante des affrontements armés, des activités criminelles et des attentats terroristes très médiatisés, en particulier par le groupe extrémiste État islamique qui a démontré ces derniers mois qu’il pouvait assassiner des personnalités proches des talibans, attaquer des ambassades étrangères, tirer des roquettes contre l’Afghanistan voisins – et poursuivent leur campagne de longue date contre les musulmans chiites et les minorités ethniques.

Potzel a déclaré que la situation économique “reste également précaire”, avec la détérioration de la sécurité alimentaire et l’approche de l’hiver.

L’appel humanitaire de l’ONU pour 4,4 milliards de dollars n’a reçu que 1,9 milliard de dollars, ce qui est “alarmant”, a-t-il dit, exhortant les donateurs à fournir immédiatement 614 millions de dollars pour soutenir les préparatifs d’hiver et 154 millions de dollars supplémentaires pour prépositionner les fournitures essentielles avant que les endroits ne soient coupés par les conditions hivernales.

Le chef humanitaire de l’ONU, Martin Griffiths, a déclaré fin août que plus de la moitié de la population afghane – quelque 24 millions de personnes – avait besoin d’aide et que près de 19 millions étaient confrontés à des niveaux aigus d’insécurité alimentaire. Et “nous craignons” que les chiffres ne s’aggravent bientôt car les conditions hivernales feront monter en flèche les prix déjà élevés du carburant et des denrées alimentaires, a-t-il déclaré.

Bien qu’il y ait eu des développements positifs en Afghanistan ces derniers mois, a déclaré Potzel, ils ont été trop peu nombreux, trop lents, « et sont compensés par les aspects négatifs, « en particulier, l’interdiction continue de l’enseignement secondaire pour les filles – unique dans le monde — et des restrictions croissantes sur les droits des femmes.

Lorsque les talibans ont gouverné l’Afghanistan pour la première fois de 1996 à 2001, les femmes et les filles étaient soumises à des restrictions écrasantes – pas d’éducation, pas de participation à la vie publique et les femmes étaient tenues de porter la burqa universelle.

Après l’éviction des talibans par les forces américaines en 2001 après les attentats du 11 septembre aux États-Unis, et pendant les 20 années suivantes, les filles afghanes n’étaient pas seulement inscrites à l’école, mais à l’université, et de nombreuses femmes sont devenues médecins, avocates, juges, membres de parlement et propriétaires d’entreprises, voyageant sans couvre-visage.

Après que les talibans ont envahi la capitale le 15 août 2021, alors que les forces américaines et de l’OTAN en étaient aux dernières étapes de leur retrait chaotique d’Afghanistan après 20 ans, ils ont promis une forme plus modérée de régime islamique, notamment en permettant aux femmes de poursuivre leurs études et leur travail. à l’extérieur de la maison.

Ils n’ont initialement annoncé aucun code vestimentaire, bien qu’ils aient également juré d’imposer la charia, ou la loi islamique. Mais les partisans de la ligne dure des talibans ont depuis lors fait marche arrière vers leur ancien régime sévère, confirmant les pires craintes des militants des droits de l’homme et compliquant davantage les relations des talibans avec une communauté internationale déjà méfiante.

Potzel a déclaré que lors des discussions de l’ONU avec des responsables talibans, les dirigeants déclarent que la décision a été prise et est maintenue par le chef suprême des talibans, le mollah Haibatullah Akhundzada, “défendu par les partisans de la ligne dure autour de lui, mais interrogé par la plupart des autres membres du mouvement qui sont soit incapables ou ne voulant pas changer la trajectoire.

Le résultat, a-t-il dit, est que les femmes et les filles sont reléguées dans leur foyer, privées de leurs droits, et “l’Afghanistan dans son ensemble se voit refuser le bénéfice des contributions importantes que les femmes et les filles ont à offrir”.

“Si les talibans ne répondent pas aux besoins de tous les éléments de la société afghane et ne s’engagent pas de manière constructive dans la fenêtre d’opportunité très limitée avec la communauté internationale, on ne sait pas ce qui se passera ensuite”, a déclaré Potzel.