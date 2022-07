Un responsable de l’ONU : des décennies de progrès en matière de développement sont désormais inversées

NATIONS UNIES (AP) – Le chef de l’organisme des Nations Unies pour la promotion du développement avertit que la pandémie de COVID-19, le changement climatique et la guerre en Ukraine ont conduit à “un renversement sans précédent” de décennies de progrès dans la lutte contre la pauvreté et la faim dans le monde et la garantie une éducation de qualité pour les enfants du monde entier.

Collen Kelapile, président du Conseil économique et social connu sous le nom d’ECOSOC, a déclaré qu’il était de plus en plus préoccupant que le financement des objectifs de développement critiques de l’ONU, notamment l’élimination de l’extrême pauvreté et de la faim d’ici 2030, soit négligé par les pays donateurs occidentaux qui soutiennent l’Ukraine militairement et financièrement dans son guerre contre la Russie.

Le message de l’ECOSOC est le suivant : « S’il vous plaît, n’oublions pas les autres défis préexistants. … Nous devons financer le développement. Nous devons financer le climat. Nous devons financer de nombreux autres conflits dans le monde », a-t-il déclaré dans une interview à l’Associated Press.

Faire une erreur et mettre ces problèmes de côté, a averti Kelapile, pourrait entraîner des coûts plus élevés à l’avenir s’ils s’aggravent “parce qu’on ne s’y intéresse plus”.

L’ECOSOC, l’un des six principaux organes des Nations Unies, se concentre sur la promotion du développement sur trois fronts – économique, social et environnemental – et sur la coordination des efforts pour atteindre les 17 objectifs pour 2030 que les 193 pays membres de l’ONU ont convenus en 2015. L’organisme des Nations Unies compte 54 pays membres et plus de 1 600 organisations non gouvernementales dotées d’un statut consultatif.

Kelapile a déclaré qu’en raison de décennies de progrès du développement anéantis, du changement climatique causant beaucoup de dégâts et des nouvelles tensions géopolitiques de la guerre en Ukraine conduisant à une insécurité alimentaire généralisée et à une crise énergétique, le mandat de l’ECOSOC “n’a jamais été aussi important qu’il c’est aujourd’hui.”

“Il peut tirer parti de son pouvoir de mobilisation”, a-t-il déclaré, et rassembler des personnes d’horizons divers, à l’intérieur et à l’extérieur des Nations Unies, avec “des idées créatives et transformatrices qui peuvent vraiment nous faire avancer”.

Une réunion de haut niveau de l’ECOSOC sur la promotion des objectifs de l’ONU à l’horizon 2030 et la reconstruction en mieux après la pandémie de COVID-19 s’est achevée lundi avec l’adoption d’une déclaration ministérielle de 32 pages.

Les ministres et représentants, notant qu’ils se réunissaient “dans le contexte d’une perspective socio-économique mondiale fragile et très incertaine”, se sont engagés “à accélérer l’action” pour mettre en œuvre les objectifs 2030. En plus d’éliminer l’extrême pauvreté et la faim, ils incluent la garantie d’une bonne santé pour les personnes de tous âges, une éducation de qualité pour tous les enfants et l’égalité des sexes.

Les ministres se sont également dits très préoccupés par le fait que la pandémie a creusé les inégalités et créé de nouveaux obstacles à la réalisation des objectifs de l’ONU et ont souligné l’urgence de s’attaquer à l’impact, aux causes sous-jacentes et aux défis exacerbés par le COVID-19.

Kelapile, qui est l’ambassadeur du Botswana à l’ONU, a déclaré dans l’interview de vendredi dernier que pour lui, “la lutte contre la pauvreté et les inégalités est très importante”.

Il y a un dicton qui dit qu'”un homme affamé est un homme en colère”, a-t-il dit, citant des personnes qui ont récemment exprimé leur colère face au manque de nourriture et d’essence, y compris au Sri Lanka.

Même avant le début de la pandémie de COVID-19 au début de 2020, a déclaré Kelapile, le financement pour faire avancer le développement était en baisse et l’accès aux technologies pour les habitants des pays en développement, en particulier les ordinateurs et l’accès à Internet, faisait défaut.

Le président de l’ECOSOC a déclaré que les nations les plus riches du monde doivent également examiner un autre impact de la pandémie – l’augmentation de l’endettement des pays pauvres et la manière de l’alléger.

Il y a des pays très endettés dont les emprunts se sont aggravés pendant la pandémie, a déclaré Kelapile.

“Est-il juste de continuer à leur demander d’investir dans le contrôle de la pandémie et la reprise, et en même temps d’attendre d’eux qu’ils assurent le service de leurs dettes ?” Il a demandé. “Je ne pense pas que ce soit possible.”

Edith M. Lederer, Associated Press