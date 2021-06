Le tsar de Covid de Washington, Anthony Fauci, a reçu les éloges d’un responsable de l’OMS lié à l’Institut de virologie de Wuhan pour avoir rejeté les théories selon lesquelles le virus était d’origine humaine, selon des messages internes récemment publiés.

Peter Daszak, qui faisait partie de l’équipe de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui s’est rendue en Chine pour enquêter sur les origines du virus, a envoyé à Fauci un e-mail le 18 avril 2020 dans lequel il le remerciait d’avoir repoussé l’affirmation selon laquelle Covid- 19 fuite d’un laboratoire. Le message fait partie d’une tranche d’e-mails obtenus en vertu d’une demande de la Freedom of Information Act par BuzzFeed.

«Je voulais juste dire un merci personnel au nom de notre personnel et de nos collaborateurs, pour s’être levé publiquement et avoir déclaré que les preuves scientifiques soutiennent une origine naturelle pour COVID-19 d’un débordement de chauve-souris à l’homme, et non d’une libération de laboratoire de l’Institut de virologie de Wuhan », Daszak a écrit. Il a ajouté que les commentaires «courageux» de Fauci venaient d’un « voix de confiance » et aiderait « dissiper les mythes véhiculés autour des origines du virus. »

Fauci a répondu le lendemain en écrivant : « Merci beaucoup pour votre aimable note. »

Daszak dirige une organisation, EcoHealth Alliance, qui a fourni 3,4 millions de dollars de subventions des National Institutes of Health à l’institut de Wuhan pour étudier les coronavirus des chauves-souris entre 2014 et 2019. Il était également membre de l’équipe de l’OMS qui s’est rendue à Wuhan pour sonder les origines du Covid-19. L’enquête a conclu en mars que la théorie des fuites en laboratoire était hautement improbable et qu’il était probable, mais pas certain, que la maladie ait été transmise à l’homme par des animaux. Il a récemment rejeté les suggestions selon lesquelles le virus aurait fui d’un laboratoire comme « théories du complot. »





L’e-mail de Daszak faisait référence aux commentaires que Fauci a faits lors d’un point de presse le 17 avril, dans lequel il a été interrogé sur les théories selon lesquelles Covid-19 pourrait provenir de l’Institut de virologie de Wuhan. Fauci a répondu à la question en citant une étude récente qui a révélé que les mutations du virus sont « totalement compatible avec le passage d’une espèce d’un animal à un humain. »

Fox News a publié un rapport exclusif le 15 avril 2020 affirmant que plusieurs sources pensaient que le virus provenait du laboratoire chinois. Le président de l’époque, Donald Trump, avait également laissé entendre qu’il pensait que le virus pouvait être d’origine humaine, affirmant à l’époque que la théorie « semble logique » et cela « beaucoup de gens le regardent. »

Bien que de telles affirmations aient été initialement rejetées par les médias, la théorie des fuites de laboratoire a gagné du terrain car les experts et les responsables du renseignement ont affirmé qu’elle pouvait avoir du mérite.

Fauci lui-même a déclaré le mois dernier qu’il était « pas convaincu » que Covid-19 s’est développé naturellement, bien qu’il ait précédemment déclaré qu’il était « hautement probable » que la maladie avait une origine naturelle.

