Un expert de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a critiqué la décision de l’UE « de resserrer les exportations de vaccins produits à l’intérieur du bloc, déclarant que les barrières à l’exportation n’étaient » pas utiles « .

La question a été posée aux experts de l’OMS vendredi après que les commissaires européens ont annoncé qu’ils adopteraient un règlement exigeant une autorisation d’exportation pour les vaccins contre le coronavirus produits dans les 27 États membres.

Le Dr Mariangela Simao, directrice générale adjointe de l’OMS pour l’accès aux médicaments et aux produits de santé, a déclaré qu’il n’était « pas utile qu’un pays à ce stade impose des interdictions d’exportation ou des barrières qui ne permettront pas la libre circulation des ingrédients rendre les vaccins, les diagnostics et autres médicaments disponibles dans le monde entier. «

Le Dr Bruce Aylward, conseiller spécial du directeur général de l’OMS, a déclaré que de telles mesures ne doivent pas «empêcher de tenter de vaincre cette maladie à l’échelle mondiale».

« Ce qui nous préoccupe le plus dans une situation comme celle-ci, c’est qu’en fin de compte, ce sont les pays les plus vulnérables … qui souffrent le plus dans toute situation où nous nous retrouvons avec des restrictions ou des barrières commerciales », a-t-il déclaré.

L’UE affirme qu’il ne s’agit pas d’une « interdiction d’exportation » mais plutôt d’une exigence de transparence sur toutes les exportations de vaccins.

« Ces exportations feront l’objet d’une notification et d’une autorisation rapides avant d’être effectivement expédiées hors de l’UE », a déclaré la Commission.

L’OMS a vivement critiqué les efforts de vaccination précoce contre les coronavirus, soulignant l’importance de l’égalité d’accès dans les pays riches et pauvres.

Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, a averti la semaine dernière que les pays riches en obtenant des millions de doses de vaccins avaient mis le monde « au bord d’un échec moral catastrophique ».

Vendredi, le Dr Tedros a déclaré que les gouvernements devraient partager les doses de vaccin après avoir vacciné les agents de santé et les citoyens vulnérables.

« Nous demandons aux gouvernements qui ont déjà reçu des livraisons de vaccins de vacciner leurs agents de santé et les personnes âgées et de partager les doses excédentaires avec COVAX afin que d’autres pays puissent faire de même », a-t-il déclaré.

« Mais nous comprenons également que les gouvernements subissent des pressions politiques pour vacciner leurs populations. »

L’Union européenne a fait don de 850 millions d’euros au programme COVAX de l’OMS qui vise à sécuriser les doses de vaccin pour les pays à revenu faible et intermédiaire.

Les 92 pays de la liste COVAX sont exemptés de la nouvelle exigence d’exportation de vaccins de l’UE.

La décision de l’UE sur les exportations est intervenue au milieu d’une dispute avec la société pharmaceutique AstraZeneca, qui a déclaré qu’elle ne serait pas en mesure de fournir au bloc la totalité des doses convenues au premier trimestre.