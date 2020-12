L’un des hauts responsables de l’Organisation mondiale de la santé a averti lundi que, bien que la pandémie de coronavirus ait été «très grave», ce n’est «pas nécessairement la grande».

Réflexion sur l’année dans les point de presse final de 2020, le chef du programme des urgences, Michael Ryan, a déclaré que ses paroles pourraient être un choc.

Plus de 1,7 million de personnes dans le monde sont mortes cette année de Covid-19, plus de 81 millions de cas ont été enregistrés et la propagation du coronavirus a été implacable dans de nombreux pays.

«Ces menaces continueront», a déclaré le Dr Ryan. «S’il y a une chose que nous devons tirer de cette pandémie avec toute la tragédie et les pertes, c’est que nous devons agir ensemble. Nous devons nous préparer à quelque chose qui pourrait être encore plus grave à l’avenir. »