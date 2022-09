Un responsable de l’IFS exhorte les gens à “être des touristes responsables”

La Journée mondiale du tourisme est célébrée le 27 septembre dans le monde entier pour sensibiliser à l’importance du tourisme et à la manière dont il affecte les secteurs socioculturels, politiques et économiques d’un pays. À l’occasion, Parveen Kaswan, agent des Services forestiers indiens (IFS), a exhorté les touristes à ne pas jeter de déchets dans la forêt et à être responsables lors de leurs déplacements. Il a tweeté une photo d’un magnifique sentier de montagne jonché de plastiques et de déchets.

Kaswan a souligné comment les voyageurs jettent de la nourriture ou des emballages sur les voies ferrées ou les routes et attirent les animaux sauvages qui causent des accidents. “Chers amis, c’est la Journée mondiale du tourisme. Dans la forêt, comportez-vous comme des animaux. Ne jetez pas de nourriture ou d’emballages sur les voies ferrées ou sur la route. Il attire les animaux sauvages et provoque des accidents. Comment vous sentiriez-vous s’ils déversaient eux aussi leurs déchets dans votre maison et partaient ? Soyez un touriste responsable », a-t-il légendé le tweet.

La préoccupation de l’agent de l’IFS concernant la menace des déchets a également été soutenue par d’autres utilisateurs de médias sociaux. Un utilisateur a écrit : « Bharat Mata ki Jai est facile à dire, les gens ne se soucient pas de la terre. Nos gens jettent des ordures partout. Peu importe ce que vous leur dites, ils continuent à faire la même chose.

Un autre a exigé une amende monétaire pour avoir créé des déchets. Elle a commenté: “Pourquoi aucune punition pour un tel déversement minimum de 5000 amende hona chahiye pour avoir jeté un seul emballage.”

“Ils se comportent en effet comme des animaux sans manière humaine civilisée”, a lu un autre commentaire.

Donnant une liste de choses à faire sur ce que les gens devraient faire lorsqu’ils se rendent dans une forêt, un utilisateur a écrit : « Ne jetez jamais de plastique et de verre (comme des bouteilles, des emballages, des sacs en polyéthylène, des pailles) dans la forêt. Emportez les déchets plastiques avec vous et jetez-les dans des sites de collecte des ordures ou des poubelles désignés dans votre maison. »

Cette année, le thème de la Journée mondiale du tourisme est « Repenser le tourisme » et mettra l’accent sur le fait que le secteur du tourisme est reconnu comme un pilier important du développement. La célébration officielle de la Journée mondiale du tourisme de cette année aura lieu à Bali, en Indonésie.

