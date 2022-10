Un responsable de l’école de Batavia déclare que le référendum du 8 novembre n’augmenterait pas la taxe d’intérêt du district – Shaw Local

Le conseil scolaire de Batavia a répondu aux questions persistantes sur le référendum sur le plan directeur des installations de 140 millions de dollars, qui figurera sur le scrutin du 8 novembre, lors de sa réunion du conseil du 25 octobre.

S’ils sont adoptés, les fonds serviront à démolir et à remplacer les écoles élémentaires HC Storm et Louise White, ainsi qu’à apporter des modifications et des améliorations aux six autres écoles du district.

Le directeur financier du district, Anton Inglese, a déclaré qu’un référendum adopté ne conduirait pas à une augmentation de la taxe sur les obligations ou les intérêts.

“Le prélèvement lui-même est un processus que nous entreprendrons ici le mois prochain que nous faisons chaque année”, a déclaré Inglese. «Il s’agit d’une demande en dollars sur ce que le conseil demande de facturer aux contribuables. La taxe sur les obligations et les intérêts elle-même est déterminée au moment de l’émission des obligations.

La taxe annuelle sur les obligations et les intérêts du district est d’environ 9 millions de dollars par an, selon Inglese.

“La proposition sur le bulletin de vote est essentiellement de maintenir ce montant, ces 9 millions de dollars, pendant les 20 prochaines années environ, à mesure que ces obligations seront remboursées”, a-t-il déclaré.

Inglese a également expliqué comment le district comptabilisera les taux d’intérêt.

“Puisque nous ne prélevons que 9 millions de dollars par an, cet intérêt est quel qu’il soit au moment où nous émettons ces obligations et nous revenons sur ces coûts”, a déclaré Inglese. « Vous allez acheter une voiture par exemple, et vous allez chez le concessionnaire et le vendeur vous demande : ‘Qu’est-ce que vous pouvez vous permettre ?’ Dans ce cas, nous pouvons nous permettre 9 millions de dollars. Vous entrez chez le concessionnaire en fonction du taux d’intérêt à ce moment-là, cela va déterminer le type de voiture que vous pouvez acheter.

“En raison des calendriers de construction et du moment où les factures seraient payées, nous émettrions ces obligations en trois ou quatre, peut-être cinq lots sur cinq ans”, a déclaré Inglese.

La surintendante Lisa Hichens a déclaré que le conseil recevait souvent des questions sur les raisons pour lesquelles les écoles HC Storm et Louise White seraient démolies.

“Notre travail n’est pas de convaincre [people to vote] d’une manière ou d’une autre, mais pour informer », a-t-elle déclaré.

Inglese a déclaré que les deux écoles avaient également un problème avec les murs oscillants qui étaient à l’origine conçus pour être mobiles, mais cette fonctionnalité n’a jamais été utilisée et présente désormais des problèmes de sécurité.

“[The schools] n’ont pas été construits correctement, ils ont été construits, franchement, à bon marché et ils ont été problématiques depuis », a déclaré Inglese. “Maintenant qu’ils ont presque 45 ans, il y a beaucoup de travail à faire, y compris le toit.”