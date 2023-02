Un responsable de l’école accusé d’avoir volé pour 1,5 million de dollars d’ailes de poulet

Ancien responsable de l’école accusé d’avoir volé 11 000 caisses d’ailes de poulet pour un total de 1,5 M$.

Au cours de la dernière année, nous avons tous été témoins de l’augmentation du coût des aliments dans tout le pays. Chaque mois, un nouvel aliment atteint des prix historiques laissant tout le monde perplexe. À l’heure actuelle, les œufs sont le produit phare, les internautes affichant des prix allant jusqu’à 10 $ pour une boîte sur les réseaux sociaux. Si vous ouvrez TIC Tac certaines des vidéos les plus virales sont axées sur les œufs et leur valeur en ce moment. Avant que les œufs ne deviennent l’article le plus cher, les ailes de poulet détenaient la couronne. Alors que la plupart d’entre nous souffrent des prix élevés, une personne à Chicago a créé un programme d’un million de dollars.

Un ancien responsable de l’école aurait volé 11 000 caisses d’ailes de poulet totalisant 1,5 million de dollars sur 19 mois

Selon NBC Chicago, Vera Liddell a utilisé son poste de directrice des services alimentaires pour frauder le district scolaire de Harvey. Sur une période de 19 mois, elle a volé plus de 11 000 caisses d’ailes de poulet.

Le stratagème a totalisé plus de 1,5 million de dollars en fonds publics volés. Le stratagème de Liddell a été révélé lorsque le directeur commercial du district scolaire a audité le département. L’audit a montré que le budget annuel de 300 000 $ n’avait été dépassé qu’au milieu de l’année scolaire. De plus, les quantités massives d’ailes de poulet se sont démarquées et l’école ne peut pas servir d’ailes aux élèves car elles contiennent des os. Maintenant, elle est accusée de fraude, qui est un crime.