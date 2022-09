Un responsable de Las Vegas qui a fait l’objet d’articles de journaux arrêtés dans la mort au couteau d’un journaliste

Un élu de la région de Las Vegas a été arrêté mercredi et identifié par la police comme le suspect de l’agression mortelle d’un journaliste chevronné dont les enquêtes sur le travail du fonctionnaire ont précédé sa perte principale en juin.

L’administrateur public du comté de Clark, Robert “Rob” Telles, un démocrate, a été placé en garde à vue à son domicile par une unité SWAT de la police quelques heures après que les enquêteurs ont signifié un mandat de perquisition et confisqué des véhicules dans le cadre de l’enquête criminelle sur le meurtre du journaliste du Las Vegas Review-Journal Jeff Allemand.

“Le suspect de l’homicide survenu le 2 septembre 2022 a été placé en garde à vue”, a tweeté la police métropolitaine de Las Vegas peu avant 19 heures.

Telles, 45 ans, avait été au centre des reportages de German sur les troubles, y compris les plaintes d’intimidation administrative, de favoritisme et la relation de Telles avec un employé subalterne du bureau du comté qui gère les biens des personnes décédées sans testament ni contacts familiaux.

Telles n’a pas immédiatement répondu mercredi aux messages téléphoniques de son bureau de comté, et il n’était pas clair immédiatement après son arrestation s’il avait un avocat qui pourrait parler en son nom. Le bureau de l’administrateur du comté a été fermé.

Telles, à droite, s’entretient avec le journaliste du Las Vegas Review-Journal Jeff German dans son bureau de Las Vegas le 11 mai. (KM Cannon/Las Vegas Review-Journal/Associated Press)

German a rejoint le Review-Journal en 2010 après plus de deux décennies au Las Vegas Sun, où il était chroniqueur et journaliste qui couvrait les tribunaux, la politique, le travail, le gouvernement et le crime organisé.

Partie primaire perdue

Telles, un avocat qui a pratiqué le droit des successions et des successions, a remporté son poste élu en 2018, remplaçant un administrateur public pour trois mandats. Il a perdu sa primaire du parti de juin face à l’administratrice publique adjointe Rita Reid. Le mandat de Telles expire le 31 décembre.

Dans les semaines qui ont précédé les élections, l’Allemand a publié des rapports sur un bureau “embourbé dans la tourmente et les dissensions internes” entre les employés de longue date et les nouvelles recrues sous la direction de Telles.

Telles a reproché aux “anciens” d’avoir exagéré l’étendue de sa relation avec une employée et d’avoir faussement affirmé qu’il les avait maltraités.

J’attends avec impatience le morceau de diffamation #4 de @JGermanRJ. #onetrickpony Je pense qu’il est en colère que je n’aie pas rampé dans un trou et que je sois mort. 😂 @LVRJ #Las Vegas —@RobTellesLV

“Tous mes nouveaux employés sont super heureux et tout le monde est productif et va bien”, a-t-il déclaré au journal. “Nous avons presque doublé la productivité au bureau.”

Telles a ensuite publié des plaintes sur Twitter à propos de l’allemand, a rapporté le Review-Journal, y compris des affirmations en juin selon lesquelles l’allemand était un tyran “obsédé” par lui.

German, un journaliste réputé pour sa ténacité, travaillait sur des rapports de suivi, a indiqué mercredi le journal, et a récemment déposé des demandes de documents publics pour des e-mails et des SMS entre Telles et trois autres responsables du comté, dont Reid et le consultant Michael Murphy.

German pose pour une photo à Las Vegas en juin 2021. (KM Cannon/Las Vegas Review-Journal/Associated Press)

Murphy, l’ancien coroner du comté de Clark engagé pour traiter les plaintes concernant le leadership au sein du bureau des administrateurs publics, n’a pas immédiatement répondu à un message téléphonique.

Le corps de German a été retrouvé samedi matin devant son domicile. La police a déclaré qu’il avait apparemment été tué vendredi et a qualifié l’attaque d’incident isolé. Le coroner du comté de Clark a statué que German était mort de “multiples blessures par force tranchante” et a qualifié l’affaire d’homicide.

Après que la police a demandé lundi l’aide du public pour identifier un suspect, les développements sont survenus rapidement.

Un policier prend position devant le domicile de Telles mercredi. (John Locher/Associated Press)

Mardi, la police a montré une brève vidéo d’un suspect potentiel marchant sur un trottoir vêtu d’une “tenue de construction” orange vif et a distribué une photo d’un SUV GMC Yukon Denali distinctif rouge ou marron avec des poignées chromées, un toit ouvrant et un porte-bagages, le disant peut avoir été lié à l’affaire.

Telles a été vu sur des photos de journaux en train de laver un véhicule similaire garé dans son allée mardi, et KTNV-TV a rapporté que le véhicule avait été remorqué après l’arrivée de la police mercredi.

