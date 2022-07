Un responsable de l’armée de l’air s’attend à ce que l’Iran reprenne ses attaques contre les États-Unis

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – Le général en chef de l’US Air Force au Moyen-Orient a averti jeudi que les milices soutenues par l’Iran pourraient reprendre les attaques dans la région contre les États-Unis et leurs alliés alors que les tensions augmentent – ​​des agressions qui pourraient conduire à un nouvelle escalade au Moyen-Orient.

S’adressant aux journalistes avant d’entrer dans son nouveau rôle à la base aérienne d’al-Udeid au Qatar, avec la responsabilité des opérations militaires en Irak, en Syrie, en Afghanistan et dans toute la région, le lieutenant-général Alexus Grynkewich a également exprimé ses craintes quant à l’influence russe et chinoise. détiennent alors que les superpuissances se disputent l’influence économique et militaire au Moyen-Orient.

Par exemple, a-t-il dit, les récents renseignements américains selon lesquels l’Iran se prépare à envoyer à la Russie des drones armés et non armés pour les utiliser dans sa guerre contre l’Ukraine “n’est pas une surprise… mais c’est préoccupant”.

La mission iranienne auprès des Nations unies n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Grynkewich, qui avait été directeur des opérations au Commandement central de Tampa, en Floride, à des milliers de kilomètres du désert brûlant à l’extérieur de Doha, la capitale du Qatar, s’est exprimé alors que les tensions régionales restent élevées au sujet du programme nucléaire en expansion rapide de l’Iran et des pourparlers pour relancer l’accord nucléaire de Téhéran. avec des puissances mondiales dans une impasse.

“Nous sommes dans cette position où nous ne sommes pas constamment attaqués, mais nous voyons la planification d’attaques en cours”, a déclaré Grynkewich. “Quelque chose se produira qui déchaînera cette planification et cette préparation contre nous.”

L’Iran a testé une fusée porteuse de satellites le mois dernier, incitant la Maison Blanche à menacer de nouvelles sanctions contre Téhéran pour l’empêcher d’accélérer son programme avancé de missiles balistiques. Et la semaine dernière, alors que le président Joe Biden visitait la région, l’Iran a dévoilé des drones armés sur ses navires de guerre dans le golfe Persique.

Téhéran a rapidement augmenté son stock de combustible nucléaire de qualité quasi militaire ces derniers mois, semant la crainte d’une escalade. Il a également fabriqué des centrifugeuses plus avancées interdites par l’accord atomique historique, que l’ancien président Donald Trump a abandonné en 2018.

“Tout le monde dans la région est très inquiet”, a déclaré Grynkewich.

Toujours au cours des dernières semaines, a-t-il déclaré, les forces américaines ont constaté une réduction des attaques ciblées dans la région, alors qu’un cessez-le-feu ténu entre les rebelles houthis soutenus par l’Iran et la coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite se poursuit au Yémen et qu’un processus de formation du gouvernement est en cours. à Bagdad maintient les milices soutenues par l’Iran dans les limbes, attendant que le chaos politique s’installe avant de frapper.

“Nous sommes dans une période de stase”, a déclaré Grynkewich.

Alors que d’autres menaces s’atténuent, les États-Unis ont concentré leur attention sur la maîtrise et la lutte contre l’influence russe et chinoise dans la région, a déclaré Grynkewich, notant que la Russie cherche à maintenir l’influence qu’elle a acquise au cours d’années d’intervention militaire dans la région, comme en Syrie. où il a aidé à sauver le gouvernement du président Bashar Assad et a renversé le cours de la guerre en sa faveur.

Grynkewich a déclaré qu’un renversement apparent de la relation militaire entre la Russie et l’Iran – avec Moscou potentiellement intéressé à se procurer des drones auprès d’un acheteur traditionnel de son propre équipement militaire – “montre un peu plus une relation que nous ne le souhaiterions, étant donné le contexte de tout ce qui se passe en Ukraine.

Plus tôt cette semaine, le président russe Vladimir Poutine s’est rendu à Téhéran lors d’un rare voyage à l’étranger et a obtenu un soutien indéfectible de l’Iran pour la guerre qui a plongé le Kremlin plus profondément dans la confrontation avec l’Occident.

Pendant ce temps, les percées économiques importantes de la Chine dans la région ont soulevé des inquiétudes quant aux plans du pays « pour sécuriser ces intérêts soit par la vente d’armes ou par d’autres moyens », a déclaré Grynkewich. En Chine, de nombreux États arabes du Golfe ont trouvé un investisseur qui ne leur fera pas la leçon sur les préoccupations en matière de droits humains.

Malgré les apparences du contraire après le retrait d’Afghanistan, les États-Unis ne quittent pas la région, a insisté Grynkewich, un cas que Biden a répété à plusieurs reprises lors de sa tournée au Moyen-Orient la semaine dernière.

Avec des dizaines de milliers de forces américaines stationnées dans la péninsule arabique et certaines encore en Irak, ainsi que la puissance militaire supérieure de l’Amérique, a déclaré Grynkewich, les États-Unis tentent de convaincre leurs alliés que « si vous vous associez à nous, vous obtenez pour obtenir une relation beaucoup plus profonde et significative.

Isabel Debré, Associated Press