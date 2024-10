Un responsable de l’Arizona qui a retardé la certification des élections de 2022 plaide coupable

PHÉNIX — L’un des deux superviseurs du comté rural de l’Arizona qui ont fait face à des accusations criminelles pour avoir refusé d’examiner les résultats de mi-mandat de 2022 ont plaidé coupable lundi à un chef d’accusation de délit pour manquement à leurs fonctions de fonctionnaire électoral.

La superviseure du comté de Cochise, Peggy Judd, a évité une éventuelle accusation de crime en plaidant coupable en vertu d’un accord conclu devant la Cour supérieure du comté de Maricopa, où l’affaire pénale a été déposée. Judd et son avocat n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires supplémentaires envoyées par courrier électronique.

Judd et Tom Crosby, son compatriote républicain au sein du conseil d’administration composé de trois membres, étaient inculpé l’année dernière pour des accusations criminelles de complot et d’interférence avec un fonctionnaire électoral après avoir retardé la consultation. La troisième membre du conseil d’administration, la démocrate Ann Crosby, avait voté pour certifier l’élection. Les résultats du comté de Cochise ont finalement été certifiés après la date limite après qu’un juge a ordonné à Judd et Crosby de s’acquitter de leurs obligations légales.

« Le plaidoyer de culpabilité officiel de Judd représente une avancée importante dans la garantie de l’intégrité des élections en Arizona », a déclaré Thomas Volgy, ancien maire de Tucson, en Arizona, et professeur à l’Université d’Arizona, où il se spécialise dans les processus démocratiques. « Cela devrait être un signal d’alarme pour les élus du comté, leur disant qu’ils ne peuvent pas manipuler les intentions de vote des Arizoniens pour un gain partisan à bas prix. »

Judd sera condamnée à une probation sans surveillance d’au moins 90 jours et elle paiera une amende maximale de 500 $, a déclaré un porte-parole du procureur général de l’Arizona, Kris Mayes.

« Toute tentative d’interférer avec les élections en Arizona ne sera pas tolérée », a déclaré Mayes dans un communiqué après l’enregistrement du plaidoyer. « Mon bureau continuera de réclamer justice et de veiller à ce que quiconque porte atteinte à notre système électoral soit tenu responsable.

« L’accord de plaidoyer et la condamnation d’aujourd’hui devraient nous rappeler clairement que je n’hésiterai pas à utiliser tous les outils disponibles pour faire respecter l’État de droit et protéger l’intégrité des élections en Arizona », a-t-elle ajouté.

Judd et Crosby avaient cherché à exiger un décompte manuel de tous les bulletins de vote du comté, au milieu de théories du complot généralisées sur l’intégrité du vote et d’audiences publiques chaotiques qui ont duré des heures. Ils ont également émis des doutes sur l’exactitude des machines à compiler les votes. Les républicains ont perdu les élections de gouverneur et de procureur général face aux démocrates en novembre 2022.

Crosby doit toujours être jugé pour cette accusation en janvier et se présente à la réélection en novembre. Judd n’a pas cherché à être réélu. Il n’a pas immédiatement répondu lundi à une demande de commentaires sur le plaidoyer de Judd.

L’Arizona était autrefois républicain, mais les démocrates ont acquis une influence croissante ces dernières années, en particulier dans les zones urbaines comme Phoenix, qui est devenue l’une des villes à la croissance la plus rapide des États-Unis, alors que les gens viennent d’autres États pour un nombre croissant d’emplois.