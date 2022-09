Un responsable de l’Arizona intente une action en justice contre le plan de prêt étudiant de Biden

Le procureur général de l’Arizona, Mark Brnovich, a intenté une action en justice contre le vaste plan d’annulation des prêts étudiants du président Joe Biden, mettant peut-être en péril la proposition de l’administration d’effacer une grande partie de la dette de dizaines de millions d’emprunteurs.

“Ce programme massif d’annulation de la dette est fondamentalement injuste, inconstitutionnel et imprudent”, a déclaré Brnovich dans un communiqué jeudi.

Les poursuites contre le projet de Biden d’annuler jusqu’à 20 000 $ de dette étudiante pour des millions d’emprunteurs commencent à s’accumuler. La première contestation judiciaire est venu mardi d’un avocat travaillant pour un groupe juridique conservateur. En outre, les procureurs généraux du GOP d’un certain nombre d’autres États, dont l’Iowa, le Kansa et la Caroline du Sud, ont également intenté une action en justice contre la politique cette semaine.

Brnovich fait valoir que le ministère américain de l’Éducation n’a pas le pouvoir d’annuler des centaines de milliards de dollars de dettes à la consommation sans le Congrès.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Six États dirigés par les républicains poursuivent également l’administration Biden dans le but de mettre fin à son plan d’annulation de la dette de prêt étudiant de dizaines de millions d’Américains, l’accusant d’outrepasser ses pouvoirs exécutifs.

Dans le procès, déposé jeudi devant un tribunal fédéral du Missouri, les États républicains soutiennent que le plan d’annulation de Biden n’est “pas adapté à distance pour faire face aux effets de la pandémie sur les emprunteurs fédéraux de prêts étudiants”, comme l’exige la loi fédérale de 2003 que l’administration utilise comme justification légale.

Les États de l’Arkansas, de l’Iowa, du Kansas, du Missouri, du Nebraska et de la Caroline du Sud se sont joints au dépôt de la plainte.