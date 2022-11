Un responsable de l’Alberta affirme que la loi sur les urgences a peut-être eu un effet dissuasif à Coutts, mais n’était pas nécessaire

Un responsable albertain qui supervise le portefeuille de la sécurité publique affirme que l’invocation par le gouvernement fédéral de la Loi sur les mesures d’urgence a peut-être eu un effet dissuasif sur les manifestants près du poste frontalier de Coutts, mais a déclaré qu’il ne pensait pas que c’était nécessaire.

Marlin Degrand, sous-ministre adjoint de la Sécurité publique et des Services d’urgence, témoigne jeudi devant l’enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence au sujet du blocus dans un village du sud de l’Alberta.

Entre le 29 janvier et le 14 février, des manifestants contre les restrictions du COVID-19 ont utilisé de gros camions et d’autres véhicules pour bloquer le trafic commercial à destination et en provenance des États-Unis au passage près de Coutts, en Alberta.

Vers l’aube du 14 février, quelques heures avant que le gouvernement fédéral annonce qu’il mettait en place des pouvoirs d’urgence, la GRC a exécuté des mandats de perquisition à Coutts, arrêtant plus d’une douzaine de manifestants et saisissant une cache d’armes, de gilets pare-balles et de munitions.

Degrand s’est assis pour un entretien avec des avocats de la Commission d’urgence de l’ordre public en août. Un résumé de cette conversation a été rendu public jeudi.

“Bien que M. Degrand reconnaisse que la loi sur les mesures d’urgence ait pu avoir un effet dissuasif sur les manifestants, la position du gouvernement de l’Alberta était que la loi sur les mesures d’urgence n’était pas nécessaire car le blocus frontalier de Coutts se résolvait avant son invocation”, a déclaré le résumé de l’entretien.

“L’Alberta s’est opposée à son invocation sur cette base.”

Degrand a déclaré à la commission que les autorités de la province étaient suffisantes et qu’elles se sont avérées suffisantes.

Les partisans regardent les manifestants du mandat du vaccin anti-COVID-19 partir dans un convoi de camions après avoir bloqué l’autoroute au passage frontalier américain très fréquenté à Coutts, en Alberta, le 15 février 2022. (Jeff McIntosh/La Presse Canadienne)

Il a également déclaré que la province craignait que l’introduction de la législation jamais utilisée auparavant n’enflamme davantage les manifestants.

Comté de Fort McLeod Marco Van Huigenbos, l’un des porte-parole du mouvement, a déclaré que les manifestants restants étaient partis après la découverte d’armes.

Quatre hommes arrêtés lors du raid de Coutts – Jerry Morin, Chris Lysak, Chris Carbert et Anthony Olienick – sont accusés de l’accusation la plus grave issue des manifestations : complot en vue d’assassiner des agents de la GRC.

“Pour moi, il est devenu très clair que chaque objectif que nous cherchions à atteindre n’était plus possible et notre message avait été perdu”, a déclaré Van Huigenbos à la commission plus tôt cette semaine.