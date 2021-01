N

ils Melzer dit beaucoup de choses très frappantes. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture dit que la façon dont le fondateur de WikiLeaks Julian Assange et sa source la plus célèbre, Chelsea Manning, ont été traités par les autorités américaines et britanniques équivaut à cela: la torture. De plus, ces mauvais traitements ne sont pas le fruit du hasard, ni un simple sous-produit imprévu des efforts des autorités pour arrêter la fuite et la publication de leurs secrets. Ces mauvais traitements sont plutôt intentionnels et visent non seulement à les faire taire, mais aussi à intimider et à menacer les autres.