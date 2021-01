SANAA, Yémen (AP) – Un haut responsable de la sécurité yéménite a été retrouvé mort mercredi dans la ville portuaire d’Aden, dans le sud du pays, un jour après que des inconnus l’aient enlevé devant son domicile, ont indiqué des responsables.

Selon les fonctionnaires, Brig. Ibrahim Harad a été emmené mardi soir devant sa maison dans le quartier de Buraiqeh à Aden.

Son corps a été retrouvé mercredi dans le même quartier, avec de multiples blessures par balles, ont déclaré les responsables, s’exprimant sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à parler aux médias.

Aucun groupe n’a jusqu’à présent revendiqué la responsabilité de l’enlèvement et du meurtre de Harad, qui était chef de la sécurité politique dans la ville portuaire stratégique de Hodeida.

Le Yémen, la nation la plus pauvre du monde arabe, est secoué par la guerre civile depuis 2014, lorsque les rebelles houthis soutenus par l’Iran ont pris le contrôle du nord du pays, y compris la capitale, Sanaa. Une coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite est intervenue l’année suivante pour tenter de rétablir au pouvoir le gouvernement yéménite internationalement reconnu du président Abed Rabbo Mansour Hadi.

Le conflit a tué plus de 112 000 personnes et créé la pire crise humanitaire au monde, laissant des millions de personnes souffrant de pénuries alimentaires et de soins médicaux.

Le meurtre de Harad est survenu moins d’un mois après le retour de membres du Yémen internationalement reconnu d’un exil volontaire d’Arabie saoudite à Aden, à la suite d’un accord de partage du pouvoir négocié par l’Arabie saoudite avec les séparatistes du sud soutenus par les Émirats arabes unis.

Cet accord a mis fin à des mois d’affrontements féroces entre les forces gouvernementales et les séparatistes soutenus par les Émirats arabes unis, deux alliés nominaux de la coalition anti-Houthi.