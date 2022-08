Un responsable de la sécurité allemande met en garde contre les “ennemis de l’État”

Le ministre de l’Intérieur de Rhénanie du Nord-Westphalie a déclaré que la crise énergétique et la hausse des prix pourraient être exploitées par des théoriciens du complot

La crise énergétique et l’inflation actuelles pourraient entraîner des manifestations en Rhénanie du Nord-Westphalie, a averti le ministre de l’Intérieur de la région. Herbert Reul a ajouté que ces problèmes sont exploités par des théoriciens du complot, qu’il a décrits comme une menace pour l’État allemand.

Apparaissant lundi dans l’émission Fruhstart de n-tv, Reul a déclaré que “on ne parle plus maintenant de manifestants, mais plutôt de quelque chose comme de nouveaux ennemis de l’État, qui s’y installent.”

Le responsable s’est dit préoccupé par le fait que, lorsque des choses comme le “crise de l’énergie, des prix, un salon froid” devenir “vraiment palpable,« Les récits des théoriciens du complot pourraient gagner plus de popularité parmi la population.

Selon le ministre de l’Intérieur de Rhénanie du Nord-Westphalie, la pandémie de Covid et les blocages qui y sont associés ont cessé d’être un sujet colporté par ceux qu’il qualifie de théoriciens du complot, maintenant que les autorités ont levé les mesures restrictives. Cependant, “ils abusent maintenant des peurs des gens dans d’autres domaines,» a prévenu Reul, ajoutant que le problème est «rien à éternuer.”

Le responsable a déclaré aux journalistes que «si vous jetez un coup d’œil sur Internet, sur Telegram, etc., ils se tournent de plus en plus vers ces thèmes – la guerre en Ukraine, la crise, la crise du gaz, les prix et essaient de gagner plus de monde.”

Selon Reul, malgré toutes les inquiétudes qu’il a évoquées, la mise en place d’un comité de crise face à une éventuelle crise énergétique serait prématurée. Ce qui doit être assuré, c’est que la police locale puisse continuer à travailler quoi qu’il arrive, a-t-il affirmé.

“Nous avons des réservoirs supplémentaires, 40 réservoirs d’une capacité de 40 000 litres, que nous distribuons à la police dans toute la région, afin que nous soyons prêts à intervenir au pire,», a expliqué le ministre de l’Intérieur.

De plus, plus de 100 téléphones satellites ont été commandés pour la police de Rhénanie du Nord-Westphalie afin que les agents puissent communiquer même en cas de panne d’électricité.

Lorsqu’on lui a demandé ce que l’État pouvait faire pour renforcer la confiance du public et couper le sol sous les pieds des extrémistes, Reul a fait valoir que le “le plus important [thing] est d’être honnête, de ne pas faire de promesses que vous ne pourrez pas tenir.”

Après le début de l’offensive militaire russe contre l’Ukraine, les prix du gaz ont atteint des sommets records en Europe et restent à ce jour nettement plus élevés que l’an dernier.

Pour aggraver les choses, la Russie a récemment coupé ses livraisons de gaz à l’Allemagne.

Plusieurs hauts responsables allemands ont averti à plusieurs reprises leurs compatriotes d’un hiver rigoureux à venir et les ont exhortés à économiser de l’énergie afin que le pays puisse remplir ses réservoirs de gaz à temps.