Un responsable de la science du tabac de la FDA prend un emploi chez Philip Morris

Un responsable de la Food and Drug Administration disposant d’un pouvoir considérable sur les décisions d’autorisation pour les cigarettes électroniques et les produits visant à lutter contre le tabagisme a démissionné mardi pour travailler pour Philip Morris International, le conglomérat mondial du tabac et fabricant de Marlboros.

Le fonctionnaire, Matt Holman, était chef du bureau de la science au Centre des produits du tabac de l’agence. Dans une note au personnel mardi, Brian King, le directeur du centre, a écrit que le Dr Holman avait annoncé qu’il partirait – avec effet immédiat – pour rejoindre Philip Morris. La note de service indiquait que le Dr Holman avait été en congé et, conformément aux politiques d’éthique de l’agence, s’était récusé de tout travail de centre antitabac “tout en explorant des opportunités de carrière en dehors du gouvernement”.

M. King a salué les 20 années de travail du Dr Holman à la FDA, où il a ces dernières années «préparé et supervisé l’examen» des demandes de commercialisation des cigarettes électroniques et d’autres produits de distribution de nicotine. Le Dr Holman a déclaré mercredi dans une interview que son rôle exact chez Philip Morris avait jusqu’à présent été largement défini, mais a ajouté qu’il travaillerait sur les efforts de réduction des méfaits du tabac et fournirait des informations sur les soumissions réglementaires à l’agence.