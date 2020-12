Un responsable de la santé émotionnel de l’Idaho a dû quitter brusquement une réunion Zoom où ils votaient sur un mandat de masque local après que son fils de 12 ans ait appelé pour dire que des dizaines de manifestants anti-masques armés entouraient sa maison et cognaient à la porte.

La commissaire du comté d’Ada, Diana Lachiondo, a interrompu en larmes la réunion du conseil d’administration en ligne du Central District Health mardi soir, affirmant que les manifestants anti-masque se trouvaient devant son domicile.

Lachiondo, qui était à son bureau au palais de justice du comté d’Ada, s’est d’abord excusée pour pouvoir appeler la police.

Elle a de nouveau interrompu quelques instants plus tard en disant qu’elle devait se précipiter à la maison pour être avec son fils.

« Mon fils de 12 ans est à la maison seul en ce moment et des manifestants frappent devant la porte », a-t-elle déclaré.

«Je vais rentrer chez moi et m’assurer qu’il va bien.

Un autre membre du conseil, le médecin de famille Dr Ted Epperly, a déclaré à la réunion que les manifestations n’étaient «pas non plus sous contrôle chez moi».

Le département de police de Boise a confirmé par la suite que des manifestants anti-masques s’étaient rassemblés devant au moins trois maisons des membres du conseil d’administration, ainsi que dans le bâtiment du département de la santé, alors que la réunion était en cours.

Le groupe de manifestants armés rassemblés devant la maison de Lachiondo frappait sur des seaux, utilisant des klaxons, jouait des sirènes et autres bruits forts et criait sur le trottoir.

On s’attendait à ce que le conseil vote sur un mandat de masque de quatre comtés dans la région la plus peuplée de l’Idaho.

Les responsables de la santé publique ont brusquement mis fin à la réunion peu après le départ de Lachiondo pour se précipiter chez lui.

La décision de mettre fin à la réunion est intervenue après que le maire de Boise, Lauren McLean, et le chef de la police du département de police de Boise ont tous deux déclaré que les manifestations intenses, à l’extérieur du bâtiment du département de la santé et des maisons des membres du conseil, menaçaient la sécurité publique.

Le directeur de la santé du district central, Russ Duke, a interrompu la réunion pour informer les membres du conseil de la demande du maire.

«J’ai reçu un appel du maire. Cela ressemble à la police et elle demande que nous arrêtions la réunion à ce moment en raison du niveau intense de manifestants dans le parking et du souci pour la sécurité de la police et du personnel, ainsi que des manifestants qui se trouvent à certains membres de notre conseil d’administration. «maisons en ce moment», dit Duke.

Le département de police de Boise a par la suite publié une déclaration sur Twitter dans laquelle il déclarait avoir demandé l’ajournement de la réunion « dans l’intérêt de la sécurité publique ».

«Notre première priorité est de maintenir la sécurité et l’ordre public. Les agents surveillent actuellement la foule et répondent aux rapports d’incidents supplémentaires dans la ville », a écrit le département.

Le département de police de Boise a confirmé plus tard que des manifestants anti-masques s’étaient rassemblés devant au moins trois maisons des membres du conseil d’administration, ainsi que dans le bâtiment du département de la santé (ci-dessus), alors que la réunion était en cours.

La police de Boise a été forcée de créer une barrière pour empêcher les manifestants anti-masques d’entrer mardi dans une réunion dans les bureaux de santé du district central.

La police a arrêté une femme dans le bâtiment central de la santé du district après que les agents ont déclaré qu’elle refusait de suivre les règles du CDH. Le service de police a également publié une déclaration selon laquelle des policiers cherchaient des mandats d’arrêt parce qu’ils étaient soupçonnés de perturber la paix pour certains des manifestants qui se sont rendus au domicile des membres du conseil d’administration.

Lachiondo a ensuite abordé la controverse dans une série de tweets, affirmant que les manifestants l’accusaient de « tyrannie et de se recroqueviller à l’intérieur ».

« Je n’étais pas réellement à l’intérieur de la maison: j’appelais depuis mon bureau au palais de justice du comté d’Ada. Mais mes deux jeunes fils et ma mère (qui sortait avec notre chien pour une courte promenade) l’étaient. Et comme beaucoup d’entre vous l’ont vu hier soir, mon fils m’a appelé en larmes au début de la réunion.

‘Je suis triste. Je suis fatigue. Je crains qu’en choisissant d’occuper une fonction publique, ma famille en ait trop souvent payé le prix. Bien que je sois né et ai grandi dans l’Idaho, je ne reconnais de plus en plus cet endroit.

«Il y a une laideur et une cruauté dans notre rhétorique nationale qui atteint son paroxysme chez nous, et cela devrait nous inquiéter tous. Et surtout, je suis terrifié par la trajectoire actuelle du virus. »

Le gouverneur de l’Idaho, Brad Little, a à plusieurs reprises exhorté les habitants de l’Idaho à porter des masques, mais a refusé de délivrer un mandat de masque à l’échelle de l’État, laissant plutôt cette décision entre les mains des conseils régionaux de la santé.

Il a condamné les actions des manifestants au domicile des membres du conseil.

«Les actions des manifestants dans les résidences privées des agents publics sont répréhensibles. Ce n’est rien de plus qu’une tactique d’intimidation qui cherche à faire taire. Notre droit à la liberté d’expression ne doit pas être utilisé pour intimider et effrayer les autres », a tweeté Little.

«Il n’y a pas de place pour ce comportement dans l’Idaho. J’exhorte les habitants de l’Idaho au calme afin que nous puissions traverser la pandémie ensemble, plus forts.

La manifestation au bâtiment de la santé a été organisée, au moins en partie, par un groupe multi-étatique lâche appelé People’s Rights. Le groupe a été créé par Ammon Bundy, un opposant ouvert aux mandats de masque pendant la pandémie de coronavirus qui a attiré l’attention nationale et attisé le soi-disant « mouvement patriote » après avoir mené des affrontements armés dans le ranch du Nevada de son père en 2014 et dans un refuge faunique dans l’est. Oregon en 2016.

Des membres d’un groupe anti-vaccination appelé Health Freedom Idaho ont également assisté à la manifestation. On ne savait pas immédiatement si Bundy avait assisté aux manifestations de Boise mardi soir.

Le gouverneur a refusé de répondre lorsque l’Associated Press lui a demandé s’il estimait toujours approprié de laisser les décisions litigieuses sur les mandats de masque entre les mains des conseils locaux, qui sont en grande partie composés de professionnels non médicaux.

Au lieu de cela, la porte-parole de Little, Emily Callihan, a déclaré que Little « continuera à soutenir les dirigeants locaux qui, en consultation avec des experts médicaux, prennent des décisions difficiles pour protéger nos citoyens contre le COVID-19 ».

Elle a également souligné les ordres du gouverneur à l’échelle de l’État qui exigent une distance physique lors des rassemblements, limitent les rassemblements publics et privés à 10 personnes (sauf pour les événements religieux ou politiques), exigent que les clients soient assis dans les bars et restaurants et exigent des masques dans les établissements de soins de longue durée. .

La semaine dernière, les responsables des hôpitaux régionaux ont averti qu’ils étaient tellement submergés par un nombre élevé de patients atteints de coronavirus – et par le personnel de santé incapable de travailler parce qu’ils sont malades – que l’État pourrait être contraint de mettre en œuvre des « normes de soins de crise » dans le mois prochain. .

Les normes de soins en cas de crise sont conçues pour garantir que les patients les plus susceptibles de survivre au COVID-19 aient accès à un traitement potentiellement vital lorsqu’il n’y en a pas assez pour tout le monde.

Le ministère de la Santé et du Bien-être social de l’Idaho rapporte qu’au moins 113 905 résidents de l’Idaho ont été infectés par le virus jusqu’à présent, dont 2 012 nouveaux cas signalés mardi.

Jusqu’à présent, au moins 1074 résidents sont décédés des suites du COVID-19.