Un responsable de la santé de la Nouvelle-Galles du Sud dit aux Australiens de s’abstenir de PARLER aux gens pour émousser la propagation de Covid-19

Après avoir signalé 78 nouveaux cas de Covid-19 et un décès dans l’État, le directeur de la santé, le Dr Kerry Chant, a déclaré mardi aux journalistes que les Australiens ne devraient pas engager de conversations, même si les deux parties portent des masques et quel que soit leur statut vaccinal.

« Bien qu’il soit dans la nature humaine d’engager une conversation avec les autres, d’être amical, ce n’est malheureusement pas le moment de le faire » dit Chant.

Alors même si vous croisez votre voisin d’à côté dans le centre commercial… n’engagez pas la conversation. Il est maintenant temps de minimiser vos interactions avec les autres.

Les masques n’ont pas les moyens « protection totale » Chant ajouté, donc les résidents doivent éviter de se parler et « soyez absolument sûr que, dans le cadre de notre vie quotidienne, nous n’entrons en contact avec personne d’autre qui présenterait un risque. »

NSW CHO Kerry Chant dit qu’il n’y a pas de discussions entre voisins: « Bien qu’il soit dans la nature humaine d’engager une conversation avec les autres, d’être amical, ce n’est malheureusement pas le moment de le faire. » – Rachel Mealey (@rachelmealey) 20 juillet 2021

Depuis le début de la pandémie, l’Australie a freiné à plusieurs reprises la propagation de Covid-19 avec certaines des mesures de verrouillage les plus draconiennes au monde, dans le but de réduire à zéro les nouveaux cas, même au détriment des libertés civiles. Les blocages ont été réimposés récemment, alors que les infections ont de nouveau éclaté. À Melbourne, par exemple, à peu près tout, à l’exception des épiceries et des hôpitaux, a été fermé pendant près de quatre mois, et la ville est entrée dans sa cinquième fermeture la semaine dernière. Alice Springs a ordonné un nouveau verrouillage en juin après qu’une seule nouvelle infection a été signalée.

Tout comme le conseiller médical de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci aux États-Unis, Chant a été défendu par les médias grand public en tant que héros de la lutte contre la pandémie. Le Guardian a qualifié le médecin de « imperturbable » et un « arme secrète. » Elle a été nommée « Femme de l’année » de la Nouvelle-Galles du Sud pour 2021.

Cependant, les critiques des médias sociaux n’ont pas été charmés par son conseil de ne pas avoir de conversations.

« Incroyable, » l’auteur Tonia Buxton a dit. « Ne te comporte pas comme un humain, oublie l’humanité, fais ce qu’on te dit. »

Incroyable….. ne vous comportez pas comme un humain, oubliez l’humanité, faites simplement ce qu’on vous dit https://t.co/bqCWG1n1qH – Tonia Buxton (@ToniaBuxton) 20 juillet 2021

Le duo pop britannique Right Said Fred a suggéré que la déclaration de Chant révèle « désespoir » de la part des fonctionnaires du gouvernement. « Soit ils manquent de temps, soit ils deviennent fous sous nos yeux. »

Leur désespoir est au premier plan. Soit ils manquent de temps, soit ils deviennent fous sous nos yeux. – Droit dit Fred (@TheFreds) 20 juillet 2021

Chant a également appelé les résidents à continuer de rester à la maison, en s’abstenant de rendre visite à leurs amis et à leur famille. « Nous devons considérer chaque fois que nous quittons notre maison, que toute personne avec nous, toute personne avec laquelle nous entrons en contact, pourrait transmettre le virus. »

