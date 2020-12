NAIROBI, Kenya (AP) – «Ce sera extrêmement terrible de voir» des pays riches recevoir des vaccins contre le COVID-19 alors que les pays africains s’en passeront, d’autant plus qu’une nouvelle flambée de cas commence sur le continent de 1,3 milliard de personnes, le plus haut responsable de la santé publique en Afrique dit jeudi.

Alors que le monde regarde les vaccinations de masse commencer en Grande-Bretagne, le directeur des Centres de contrôle et de prévention des maladies de l’Afrique, John Nkengasong, a averti que l’Afrique pourrait ne pas voir de vaccins avant le deuxième trimestre de 2021.

Nkengasong l’a qualifié de «question morale» et a exhorté les Nations Unies à convoquer une session extraordinaire pour discuter de la distribution éthique et équitable des vaccins afin d’éviter «cette méfiance Nord-Sud à l’égard des vaccins, qui est un bien commun».

Le COVID-19 ne sera pas vaincu uniquement en Occident, a-t-il dit, et il a visé « le dialogue de suspicion d’aujourd’hui » alors que les pays riches achètent des vaccins « en excès de leurs besoins alors que nous, en Afrique, sommes toujours aux prises avec l’installation COVAX », l’initiative multinationale conçue pour fournir au moins certains vaccins aux pays moins développés.

L’Afrique ne recevra pas assez de vaccins de COVAX pour atteindre l’objectif de vacciner 60% de la population afin de parvenir à l’immunité collective, a déclaré Nkengasong, et il a appelé les pays ayant des doses excessives à les donner à COVAX ou aux pays dans le besoin.

«Nous devons faire preuve de coopération mondiale, de solidarité mondiale», a-t-il déclaré, «le moment est venu de traduire ces mots puissants en action.» Il a averti que le coronavirus pourrait devenir endémique en Afrique si les vaccinations prenaient trop de temps.

Les 54 pays d’Afrique ont maintenant un total de plus de 2,3 millions d’infections confirmées, dont 100 000 la semaine dernière.

« Il est clair que la deuxième vague est là, sans aucun doute », a déclaré Nkengasong. Il a appelé cela «un moment charnière de l’histoire de notre continent» avec le développement de l’Afrique en jeu.

Pendant qu’il parlait, l’Organisation mondiale du commerce se réunissait à Genève à la demande de l’Afrique du Sud et de l’Inde de déroger à certaines règles de propriété intellectuelle pour permettre un accès plus rapide et plus facile aux vaccins COVID-19 dans le monde.

«Mais un petit groupe de pays à revenu élevé et leurs partenaires commerciaux s’y sont opposés, notamment le Brésil, l’Union européenne, le Canada, les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni», a déclaré Human Rights Watch dans un communiqué avec Amnesty International soutenant la dérogation. .

Rohit Malpani, un consultant en santé publique basé à Paris, a déclaré que l’opposition à la dérogation retarderait davantage la production de vaccins.

«Nous avons une situation où les pays donateurs disent qu’ils sont prêts à fournir des fonds à COVAX pour acheter des vaccins, mais il n’y en a aucun disponible en raison du problème (de propriété intellectuelle)», a-t-il déclaré.

«C’est comme inviter quelqu’un à dîner et lui donner une assiette, mais ensuite garder toute la nourriture.»

Maria Cheng à Londres a contribué.