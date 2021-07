Un responsable de la santé affirme que les vaccins ont coupé le lien entre les infections à Covid et les décès

Un responsable de la santé de premier plan affirme que les vaccins ont coupé le lien entre les infections à Covid et les décès.

Les commentaires de l’ancien médecin-chef adjoint, le Dr Jenny Harries, sont intervenus alors que le taux R de l’Angleterre a chuté hier pour la première fois en huit semaines.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Dr Jenny Harries, chef de l’Agence de sécurité sanitaire Crédit : PA

Le chef de l’Agence de sécurité sanitaire a déclaré: «Bien que les cas augmentent, nous ne constatons pas une augmentation proportionnelle du nombre de personnes admises à l’hôpital.

« Les données suggèrent que cela témoigne du succès du programme de vaccination et démontre clairement l’importance d’obtenir les deux doses du vaccin. »

Depuis mai, les cas de Covid ont quintuplé mais le nombre de patients hospitalisés n’a même pas doublé – il y en avait un peu plus de 1 000 fin juin.

Les nouvelles admissions et les cas de soins intensifs augmentent – ​​mais beaucoup plus lentement que les infections.

En effet, les vaccins protègent les personnes vulnérables et âgées qui ont tendance à être plus malades et ont plus souvent besoin d’être hospitalisées que les jeunes.

Le corps scientifique Sage a déclaré que le taux R, le nombre moyen de personnes infectées par chaque cas de virus, était tombé entre 1,1 et 1,3 hier, de 1,2 à 1,4.

Le ministre des Vaccins Nadhim Zahawi a déclaré : « Chaque vaccin pourrait faire la différence entre la vie et la mort. »